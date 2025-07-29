بعد انهيار عقار طنطا، محافظ الغربية يوجه بتحديث بيانات العقارات القديمة والآيلة للسقوط

وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، بتكثيف أعمال الحصر الميداني الشامل وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات القديمة والآيلة للسقوط على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الدقة والجدية حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ الغربية اليوم من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث راجع تقارير الأداء ومستوى استجابة الوحدات المحلية في هذا الملف، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتحرك الفوري لإجراء حصر دقيق محدث يشمل الوضع الإنشائي لكل عقار وتحديد درجة الخطورة ومدى الحاجة للإزالة أو التدعيم أو اتخاذ إجراءات احترازية.

الحفاظ على الأرواح أولوية لا تقبل التأجيل

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم تجاه أي منشأة قد تُشكّل خطرًا على المواطنين موضحًا أن الحفاظ على الأرواح أولوية لا تقبل التأجيل وأن غرفة عمليات مركز السيطرة بالشبكة الوطنية تعمل على مدار الساعة لتلقّي البلاغات ومتابعة الاستجابات الميدانية بشكل فوري.

وشدّد المحافظ على أهمية التوثيق الكامل لكافة البيانات والقرارات الصادرة عن اللجان الهندسية مع رفع تقارير عاجلة بكل ما يتم على أرض الواقع لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

كما وجّه اللواء أشرف الجندي بتكامل العمل بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن بما يضمن استجابة أسرع وبيانات أكثر دقة تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة لصالح المواطنين.



وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة التعاون في الإبلاغ عن أي عقارات قد تُشكّل تهديدًا في نطاقهم السكني، مؤكدًا أن البلاغات الجادة تُعامل بمنتهى الاهتمام والسرعة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بألا يُترك أي خطر قائم دون تدخل.

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