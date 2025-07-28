اتحاد الكرة يشكر الرئيس السيسي على لفتته الكريمة تجاه حسن شحاتة

وجّه مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة الشكر الجزيل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على لفتته الكريمة تجاه الكابتن حسن شحاتة أحد أساطير الكرة المصرية.

اتحاد الكرة يوجه رسالة للرئيس السيسي

وقال المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد إن قرار السيد الرئيس يأتي في إطار حرص سيادته الدائم على رعاية الرياضة والرياضيين الذين اعتادوا على الدوام من سيادته مواقفه الكريمة تجاههم وتقدير سيادته الدائم لرموز الرياضة والوطن.

وكان الرئيس السيسي قد وجّه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي للكابتن حسن شحاتة على خلفية الوعكة الصحية التي ألمت به.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.