الثلاثاء 29 يوليو 2025
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محافظات

الكشف الطبي على 540 مواطنًا بقرية جلبانة ضمن القافلة الطبية لجامعة الإسماعيلية

جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو

نظمت جامعة الإسماعيلية الأهلية تحت إشراف عام الدكتور عادل حسن نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، وبالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية والوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق، اليوم الإثنين، قافلة طبية مجانية لأهالي قرية جلبانة التابعة لمركز ومدينة القنطرة شرق. 

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المنتفعون من القافلة 

وصرحت الدكتورة غادة حداد عميد القطاع الطب والعلوم الحيوية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي على ٥٤٠ مواطنًا من أهالي القرية، في تخصصات (باطنة، أطفال، جلدية، أنف وأذن وحنجرة، جراحة عامة، عظام، وعلاج طبيعي بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج المجاني).

جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو

متابعة فعاليات القافلة الطبية

وتابع أعمال القافلة الطبية المجانية اللواء محمود شبايك رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق والدكتورة سهير أبو عيشة أمين جامعة الإسماعيلية الأهلية، ومحمد صابر نائب رئيس المركز والمدينة وحنان رفعت رئيس قرية جلبانة، وناصر عبد المعبود سكرتير القرية.

جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو

وتأتى فعاليات القافلة تحت رعاية اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والأستاذ الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، وفي إطار توجهات الدولة المصرية بتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للقرى الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم.

جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو
جانب من فعاليات القافلة،فيتو

 

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