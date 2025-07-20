الأحد 20 يوليو 2025
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اقتصاد

البنك المركزي يعلن عن وظائف جديدة، تعرف على التفاصيل

البنك المركزي
البنك المركزي

أعلن البنك المركزي المصري عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة في قطاع الأمن السيبراني. 
وأوضح البنك في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع لينكد إن قائمة الوظائف الشاغرة   تضم الآتي:
1-مهندس طب شرعي رقمي واستجابة للحوادث 
2-محلل أول استخبارات أمنية
3- مهندس نظم 
وأضاف البنك أن المواصفات والشروط والتقديم عبر موقع البنك المركزي على لينكد إن، منوها إلى أن آخر موعد للتقديم 27 يوليو الجاري.

ومن جانب آخر يلزم قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي البنوك والمؤسسات المالية بالحفاظ على سرية حسابات العملاء وعدم كشف أرصدتهم أو أية بيانات تتعلق بحساباتهم إلا في حالات محددة نص عليها القانون. 

وتأتي هذه الضوابط بهدف حماية الخصوصية وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، حيث لا يجوز الإفصاح عن الرصيد أو المعاملات إلا بقرار من جهة قضائية مختصة أو بطلب من جهات معينة وفقًا للقانون.

ووفق المادة (١٠٥) من قانون البنك المركزي يبلغ البنك كل عميل من عملائه بكشف برصيد حسابه كل ثلاثة شهور على الأكثر.

وعلى العميل أن يرد بالموافقة أو الاعتراض على ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالرصيد، فإذا لم يرد العميل خلال هذه المدة بما يفيد اعتراضه، اعتبر موافقًا على صحة ما ورد بكشف الحساب ما لم يثبت العكس.

ويكون الإبلاغ والرد بكتاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول، ما لم يتفق الطرفان على أن يكون ذلك بأي من الوسائل المستحدثة طبقًا للضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس الإدارة.

ولا يترتب على رفع الدعوى التي يقيمها العميل ضد البنك لتحديد مقدار المبالغ المدين بها وقف أي إجراءات قضائية أو غير قضائية يتخذها البنك لاقتضاء مستحقاته لدى العميل تطبيقًا للاتفاقات المبرمة بينهما وفي حدود المبالغ التي سبقت موافقة العميل عليها، وذلك ما لم تأمر المحكمة المختصة بوقف هذه الإجراءات.

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