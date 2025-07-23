غدا، قبة الغوري تستضيف أمسية موسيقية لـ فرقة "حالة"

ينظِّم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ضمن إستراتيجيته لدعم الفنون كأداة للتنمية، أمسية موسيقية مميزة لفرقة "حالة" في مركز إبداع قبة الغوري. تُقام الأمسية في تمام الساعة الثامنة من مساء غدٍ الخميس الموافق 24 يوليو، بمقر القبة في شارع الأزهر بالغورية.

تعد فرقة "حالة" نموذجًا فريدًا يدمج بين الفن والمسؤولية المجتمعية، حيث تُشرك الأطفال من ذوي القدرات الخاصة مع أقرانهم في أداء جماعي ومنتظم على آلة الطبلة. هذا المزيج الإنساني يمنح العرض بعدًا اجتماعيًا عميقًا يتجاوز حدود الشكل الفني.

ويشرف على تدريب الفرقة الفنان أحمد راغب، الذي طوَّر رؤية فنية تربط بين الإيقاع الشعبي ومفاهيم التمكين والتكامل المجتمعي.

وتأتي هذه الأمسية في إطار جهود صندوق التنمية الثقافية لدعم المواهب الصاعدة والتجارب الفنية التي تحمل رسالة اجتماعية، وتؤمن الفرقة بأهمية دور الثقافة في ترسيخ قيم التنوع والانتماء والعدالة الثقافية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.