أحمد صلاح يحيي أمسية دينية ببيت السحيمي غدا

يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي بمركز إبداع " بيت السحيمي" بشارع المعز حفلًا للمنشد أحمد صلاح، وذلك في الثامنة مساء غدًا الخميس الموافق 24 يوليو.

يذكر أن أحمد صلاح هو منشد ومبتهل ديني وملحن، نشأ وتربى على الغناء الكلاسيكي منذ الصغر، وتأثر صوته بمديح الرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت.

المنشد أحمد صالح

حصل صلاح على المركز الأول في الغناء على مستوى الجامعات عام 2012، ثم انضم لفرقة النور للإنشاد الديني.

درس المقامات الموسيقية عام 2015 على يد الأستاذ الدكتور أسامة علي بدار الأوبرا المصرية، والدكتور أحمد شفيق، ثم انضم لمدرسة الإنشاد الديني تحت قيادة الشيخ محمود التهامي.

انضم لفرقة الدكتور أحمد الكحلاوي عام 2017، ثم لفرقة الروضة للإنشاد الديني عام 2022. وقام بتلحين بعض الأناشيد منها "النبي خير الأنام"، "فلسطين حزينة"، و"بهية حكاية مصرية". أسس فرقته الموسيقية للإنشاد الديني في أبريل 2024، وشارك في العديد من الحفلات والمهرجانات الموسيقية.

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