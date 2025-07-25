الجمعة 25 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

حلقة القاهرة النقدية تسلّط الضوء على مشروع دومة في بيت الشعر

حلقة القاهرة النقدية،
حلقة القاهرة النقدية، فيتو

 ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، من خلال بيت الشعر العربي مركز إبداع الست وسيلة، أمسية جديدة من سلسلة "حلقة القاهرة النقدية- مبادرة ناقد ومشروع"، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأحد القادم الموافق 27 يوليو، بمقر بيت الشعر العربي "بيت الست وسيلة" خلف الجامع الأزهر.

وتسلط حلقة هذا الشهر - من المبادرة التي أطلقت قبل عدة أشهر - الضوء على تجربة الناقد والأكاديمي خيري دومة، بوصفها تجربة معرفية متكاملة اتسمت بالاتساق والعمق، وأسهمت في بلورة خطاب نقدي يتقاطع مع قضايا الأدب العربي المعاصر، معرفيًا وجماليًا.

ويشارك في المناقشة عدد من النقاد والأكاديميين البارزين، وهم: د. سامي سليمان، د. رشا صالح، د. مصطفى الضبع ود. منير فوزي، بينما يتولى إدارة الحوار الناقد أحمد حسن عوض.

وتُعد هذه الفعالية امتدادًا للبرنامج النقدي الذي يحرص صندوق التنمية الثقافية على دعمه، انطلاقًا من رؤيته الهادفة إلى خلق فضاءات جادة للحوار النقدي، وفتح نوافذ مستمرة أمام الباحثين والمبدعين لتبادل الرؤى، بما يُثري الثقافة الوطنية ويعزز من حضور الفكر النقدي في المجال العام.

وفي هذا السياق، أشار الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي، إلى أن: "سلسلة حلقة القاهرة النقدية' تمثل منبرًا نوعيًا يعيد الاعتبار لمكانة النقد الأدبي، ليس فقط بوصفه أداة للفهم والتحليل، بل كرافد أساسي في تشكيل وعي ثقافي متجدد. وتجربة د. خيري دومة، بما تحمله من اجتهاد فكري ومسؤولية معرفية، تمثل نموذجًا لمشروع نقدي جدير بالتأمل والمناقشة".

ويواصل بيت الشعر العربي تنفيذ برنامجه الثقافي، في إطار خطة أوسع يعمل عليها صندوق التنمية الثقافية، لترسيخ دور المؤسسات الثقافية في تأهيل وتفعيل بنية التفكير النقدي، وتكريس ثقافة الحوار حول قضايا الأدب والفكر.

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قطاع صندوق التنمية الثقافية صندوق التنمية الثقافية الشاعر سامح محجوب المعماري حمدي السطوحي بيت الست وسيلة بيت الشعر العربي حلقة القاهرة النقدية مركز إبداع الست وسيلة

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