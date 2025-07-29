رمضان صبحي، أزمات قتلت الطموح

رمضان صبحي، شهدت الساعات الماضية أزمة جديدة للاعب المنتخب الوطني ونادي بيراميدز رمضان صبحي، بعد أن ألقت سلطات مطار القاهرة القبض عليه أثناء فحص أوراقه عائدا من تركيا عقب انتهاء معسكر إعداد فريقه استعدادا للموسم الجديد، تنفيذا لقرار قضائي صادر ضده.

الأزمة الحالية لم تكن الأولى في مسيرة رمضان صبحي سواء مع النادي الأهلي أو بيراميدز، حيث ارتبط اسم اللاعب بعدد من الأزمات نستعرضها خلال السطور التالية:

في مارس 2024، أعلنت الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، إيجابية العينة الخاصة برمضان صبحي، لتبدأ أزمة عطلت اللاعب بشكل كبير عن تحقيق أحلامه وطموحاته وأفقدته التركيز.

وقررت في وقت لاحق الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات إلغاء عقوبة إيقاف اللاعب، ولكن الوكالة الدولية كان لها رأي آخر، حيث طعنت على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية مطالبة بإيقاف اللاعب لـ4 سنوات.

وفي مايو 2025، ظهرت أزمة جديدة للاعب بعد أن تم ضبط شاب يؤدي الامتحان في أحد المعاهد بدلا من رمضان صبحي، واعترف حينها الشاب بحصوله على أموال مقابل دخول الامتحان.

وأسفرت تحقيقات النيابة حينها عن تورط اللاعب والشاب وطرف ثالث في الواقعة، وظلت الأزمة مستمرة إلى أن تم إلقاء القبض على اللاعب صباح اليوم في مطار القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.