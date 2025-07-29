الثلاثاء 29 يوليو 2025
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رياضة

نجم ليفربول يغادر معسكر الريدز في اليابان

معسكر ليفربول
معسكر ليفربول

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن البرازيلي أليسون بيكر حارس مرمى ليفريول غادر معسكر الريدز في اليابان لأسباب شخصية.

وحصل اللاعب على إذن لمغادرة اليابان مبكرًا والتغيب عن المباراة الودية ضد فريق يوكوهاما إف مارينوس دون الكشف عن الأسباب.

ويستعد ليفربول لمواجهة يوكوهاما الياباني على ملعب الأخير في مباراة ودية مرتقبة غدا الأربعاء، ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025–2026.

موعد مباراة ليفربول ويوكوهاما الودية

تقام مباراة ليفربول ضد يوكوهاما الودية في اليابان، غدا الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، على ملعب على ملعب “نيسان ستاديوم” بمدينة يوكوهاما في اليابان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا (13:30) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام يوكوهاما الودية 

يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ويوكوهاما الودية عبر منصة “LCFTV” الرسمية التابعة للنادي، كما تنقل المباراة عبر  قناة الشارقة الرياضية HD.

وخاض نادي ليفربول ثلاث مباريات ودية خلال فترة الاستعداد للموسم 2025-26، حيث بدأ الريدز سلسلة مواجهاته الودية بملاقاة بريستون نورث إند في 13 يوليو، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، قبل أن ينتصر على ستوك سيتي بخماسية دون رد، أما في المباراة الثالثة فقد تكبد الهزيمة بنتيجة 4-2 أمام ميلان.

ونشرت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا من زيارة فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، داخل معبد إيكوين في طوكيو أمس الاثنين.

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