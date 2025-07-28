200 مليون دولار، ليفربول يجهز عرضا خرافيا لحسم صفقة مهاجم نيوكاسل

يجهز نادي ليفربول عرضا بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل يونايتد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ولا يزال بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مهتمًا بالسويدي ألكسندر إيزاك لتعزيز خط هجومه، رغم ضم الفرنسي هوجو إيكيتيكي الأسبوع الماضي مقابل 79 مليون جنيه إسترليني (106 ملايين دولار).

إنفاقا ليفربول على الصفقات حتى الآن

وبحسب شبكة "ESPN"، أنفق ليفربول نحو 270 مليون جنيه إسترليني (361 مليون دولار) هذا الصيف على 6 صفقات جديدة، دون إبداء قلق من خرق لوائح اللعب المالي النظيف.

ومع ذلك، سيكون بيع بعض اللاعبين ضروريًا لمواصلة الإنفاق الضخم.

وأشارت الشبكة إلى أن بيع الثلاثي داروين نونيز وهارفي إليوت وفيديريكو كييزا، قد يدر على خزينة النادي ما بين 80 و100 مليون جنيه إسترليني (107–134 مليون دولار)، ما يفتح الباب أمام تقديم عرض يصل إلى 150 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار) لضم إيزاك، دون تعريض النادي لمخاطر انتهاك القواعد المالية.

عرض ليفربول للتعاقد مع ألكسندر إيزاك

قد يؤدي تقديم عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني (201 مليون دولار) لضم إيزاك، وهو المبلغ الذي طلبه نيوكاسل بحسب تقارير، إلى رفع إجمالي إنفاق ليفربول في صيف 2025 إلى نحو 430 مليون جنيه إسترليني (575 مليون دولار).

هذا الرقم سيحطم الرقم القياسي العالمي لأعلى إنفاق في نافذة انتقالات واحدة، والمسجّل باسم تشيلسي في صيف 2023، والذي بلغ 404 ملايين جنيه إسترليني (540 مليون دولار وفق سعر الصرف الحالي).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.