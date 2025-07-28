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رياضة

محمد صلاح رفقة فريق ليفربول في زيارة لمعبد إيكوين في طوكيو (صور)

محمد صلاح رفقة فريق
محمد صلاح رفقة فريق ليفربول في زيارة معبد إيكوين في طوكيو

نشرت صفحة ليفربول على موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورا من زيارة فريق ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، داخل معبد إيكوين في طوكيو.

 

وكتبت صفحة ليفربول “بدأ الريدز رحلتهم في اليابان بزيارة معبد إيكوين في طوكيو هذا الصباح”.

وكانت بعثة ليفربول وصلت اليابان لاستكمال معسكر الفريق الإعدادي للموسم الجديد بعد الخسارة أمام ميلان بأربعة أهداف مقابل هدفين في هونج كونج الصينية.

وينتظر ليفربول مباراة أخرى يوم الأربعاء المقبل ضد يوكوهاما مارينوس، قبل مباراتيه ضد أتلتيك بلباو.

وفاز فريق إي سي ميلان على ليفربول بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الودي الذي أقيم على ملعب "كاي تاك" في مدينة هونج كونج الصينية، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

أهداف مباراة ليفربول وميلان 


وأحرز لياو هدف ميلان الأول في الدقيقة 11، ثم سجل روبن لوفتوس الهدف الثاني في الدقيقة 52، قبل أن يضيف نوا أوكافور الهدف الثالث والرابع في الدقيقتين 59 و4+90، فيما سجل ثنائية ليفربول كل من سوبوسلاي في الدقيقة 26 وجاكبو في الدقيقة 3+90.

 

 

 

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معبد إيكوين طوكيو ليفربول محمد صلاح اليابان

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