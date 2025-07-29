موقف محمد صلاح، تشكيل ليفربول المتوقع ضد يوكوهاما الياباني وديا

يستعد ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، لمواجهة يوكوهاما الياباني على ملعب الأخير في غدا الأربعاء، وديا ضمن استعدادات الفريقين لانطلاق موسم 2025–2026.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد يوكوهاما الياباني

حراسة المرمى: أليسون بيكر



خط الدفاع: فريمبونج - كوناتي - فان دايك - تسيميكاس



خط الوسط : ماك أليستر -جرافينبرج - جونز



خط الهجوم : محمد صلاح - إيكيتيكي - فيرتز

وخاض نادي ليفربول ثلاث مباريات ودية خلال فترة الاستعداد للموسم 2025-26، حيث بدأ الريدز سلسلة مواجهاته الودية بملاقاة بريستون نورث إند في 13 يوليو، وتمكن من تحقيق الفوز بنتيجة 3-1، قبل أن ينتصر على ستوك سيتي بخماسية دون رد، أما في المباراة الثالثة فقد تكبد الهزيمة بنتيجة 4-2 أمام ميلان.

موعد مباراة ليفربول ويوكوهاما الودية



تقام مباراة ليفربول ضد يوكوهاما الودية في اليابان، غدا الأربعاء الموافق 30 يوليو 2025، على ملعب على ملعب “نيسان ستاديوم” بمدينة يوكوهاما في اليابان.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة ونصف ظهرًا (13:30) بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام يوكوهاما الودية



يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ويوكوهاما الودية عبر منصة “LCFTV” الرسمية التابعة للنادي، كما تنقل المباراة عبر قناة الشارقة الرياضية HD.

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