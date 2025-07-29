قبل التقديم، نصائح مهمة لحجز شقق سكن لكل المصريين 7

تقدم صندوق الاسكان الاجتماعي والتمويل العقاري بوزارة الاسكان بمجموعة من النصائح للمواطنين الراغبين فى التقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 من محدودي ومتوسطي الدخل.

وأكد الصندوق على ضرورة التأكــد مــن صحــة رقــم الهاتــف المســجل بالموقــع الإلكترونــي للحجــز حيــث ســيتم إرســال عــدد مــن الرســائل النصيـة خـلال مراحـل العمـل المختلفـة علـى الطلـب المقـدم، وتعـد هـذه الرسـالة صحيحـة ونافـذة ومنتجـة لكافـة آثارهــا القانونيــة وبديـلًا عــن الخطــاب المســجل بعلــم الوصــول وبمثابــة إلــزام للمواطنيــن واقــرار منهــم بعلمهــم وإطلاعهـم علـى حالـة الطلـب واتخـاذ الإجـراء الـلازم مـن جانبـه إذا لـزم الأمـر.



وأضاف فـي حال تغييــر رقـم الهاتـف يتـم الدخـول لمنصـة مصـر الرقميـة وذلـك لتأكيـد تعديـل رقـم الهاتـف علـى طلـب العميــل وفــي حالــة عــدم الدخــول علــى مصــر الرقميــة بعــد تعديــل رقــم الهاتــف فلــن يعتــد بــأي مــن إدعــاءات العمـلاء بتغييـر رقـم الهاتـف وتكـون كافـة الإعلانـات والمراسـلات التـي تتـم علـى الرقـم المسـجل بالموقـع صحيحة ونافــذة ومنتجــة لكافــة آثارهــا القانونيــة.



تابع لمعرفـة حالـة الطلـب وكيفيـة التعامـل عليـه فـي المراحـل المختلفـة يمكـن للمواطنيـن التواصـل ومتابعـة الطلـب والإطــلاع علــى أبــرز المعلومــات والمســتجدات مــن خــلال متابعــة المنصــات الرقميــة التابعــة للصنــدوق بمواقــع التواصــل الاجتماعــي، والمتمثلــة فيمــا يلــي:

– الموقع الإلكتروني للتسجيل.

– التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA

– الاتصـال علـى الأرقـام الهاتفيـة الخاصـة بمركـز اتصـالات خدمـة عمـلاء الصنـدوق والـذي يضـم عـدة أرقـام وهـي: 5999 أو 5777 أو 1188 مـن أي تليفـون محمـول، ورقـم 090071117 مـن أي خـط أرضـي، أو مـن خـلال التوجـه لأي مركـز مـن مراكـز خدمـة العمـلاء بأجهـزة المدن/مديريـات الإسـكان.

– يمكــن للمواطنيــن تقديــم الطلبــات المختلفــة )خـ لال فتــرة متابعــة الطلــب فــي حالــة الحاجــة لذلــك(، وذلــك عــن طريــق الدخــول علــى الموقــع https://digital.gov.eg

– جميـع المخاطبـات الصـادرة مـن الصنـدوق والبيانـات الصحفيـة والمنشـورة بالقنـوات الرسـمية للصنـدوق أو مـن جهـة التمويـل أو جهـاز المدينـة لصاحـب الطلـب سـواء بالإرسـال إلـى العنـوان أو بإرسـال رسـائل نصيـة علـى رقـم الهاتـف )المسُـجلين باسـتمارة الحجـز( تكـون صحيحـة ونافـذة ومنتجـة لكافـة آثارهـا القانونيـة.

– يتحمــل المواطن المســئولية الكاملــة فــي متابعــة الطلــب المقــدم مــن خلالــه، ولا يجــوز الرجــوع علــى الصنــدوق قانونـ ًا فــي حالــة حــدوث أي تبعــات ناتجــة عــن عــدم المتابعــة أو التأخــر مــن جانــب العميــل.

– يشترط أن يكون رقم الهاتف المحمول مسجلًا بأسم صاحب الحساب

وكشفت وزارة الإسكان عن خريطة بأماكن وعدد شقق سكن لكل المصريين 7 بالطرح الثاني للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل محور تسليم خلال 3 سنوات بمساحة 90 مترا مربعا.

التقديم وسداد مقدمات الحجز خلال الفترة من 28 يوليو إلى 28 أغسطس المقبل

والطرح الجديد يضم إجمالي 113112 وحدة سكنية، مقسمة إلى 99792 وحدة سكنية يتم طرحها لأول مرة، و13320 وحدة سكنية سبق طرحها في الإعلانات السابقة، ومقدم جدية حجز 50 ألف جنيه.

تفاصيل حجز شقق الإسكان الاجتماعي

فيما يخص العملاء ممن هم خارج الأولوية ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 5"، سيقوم العميل فقط برفع كل من استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط الجديدة) بعد ملء بياناتهما وتوقيعهما، إضافة إلى إيصال سداد مقدم جدية الحجز، وكذلك ما يفيد تحديث الحالة الاجتماعية أو جهة العمل (إن وجد)، أما في حالة العملاء غير المنطبق عليهم الشروط فسيقوم العميل برفع كافة ما سبق، إضافة إلى إرفاق المستندات السابق رفض الطلب بسببها (سبب عدم الانطباق)، أما باقي العملاء الراغبين في التقدم على الإعلان فعليهم رفع كافة المستندات المطلوبة وفقًا لما هو مذكور بكراسة الشروط الخاصة بالإعلان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.