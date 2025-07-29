بدء التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة

كشف المهندس عبد الرؤوف الغيطي – رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن أعمال تنفيذ عدد من المشروعات البنية التحتية بالمدينة.

وأشار إلى تنفيذ الطرق بمنطقة النرجس الجديدة – بيت الوطن بقطاع التجمع الثالث، لافتا إلى أعمال تنفيذ طبقات الأساس والرصف بعدد من الشوارع الداخلية بمناطق مختلفة داخل النرجس الجديدة، بعروض تتراوح من 9 إلى 14 مترًا، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق بالمنطقة، بما يتماشى مع المعايير الفنية والزمنية المحددة.



وأكد رئيس الجهاز أهمية سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ، مشيدًا بما تم من تقدم في نسب التنفيذ، وموجهًا بتكثيف الأعمال للانتهاء في المواعيد المقررة لخدمة سكان المنطقة وتحسين الحركة المرورية بها.



وتابع أعمال التشغيل التجريبي لمحطة معالجة الصرف الصحي بطاقة ٨٠ ألف م³/يوم، الواقعة بالامتداد الجنوبي للمدينة، وذلك بحضور المهندس محمد محي – نائب رئيس الجهاز لقطاع المحطات، حيث تابع منظومة التشغيل ومعدلات الأداء بالمحطة.



وأوضح رئيس الجهاز أن محطة المعالجة تمثل عنصرًا أساسيًا في دعم مشروعات التنمية بالامتداد الجنوبي وخدمة المناطق المستقبلية، مؤكدًا حرص الجهاز على المتابعة الميدانية المستمرة لكافة المشروعات لضمان تقديم خدمات حضارية مستدامة لسكان المدينة.

تفقد المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية القاهرة الجديدة، ومسئولو الجهاز، أعمال تنفيذ مشروع موزع الكهرباء بالتجمع السادس والمرافق بالامتداد الجنوبي للمدينة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات التنموية بالمدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.



وخلال الجولة، أكد رئيس الجهاز أن المشروع يُعد من المشروعات الاستراتيجية الجاري تنفيذها في إطار خطة الدولة لمد المرافق والبنية التحتية بالمناطق الجديدة.



وقال: نعمل على الإسراع بتنفيذ الأعمال لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات الحيوية، وعلى رأسها مدينة البعوث الإسلامية التابعة للأزهر الشريف، بالإضافة إلى تأمين التيار للمنطقة السكنية بالتجمع السادس لحين الانتهاء من إنشاء محطات المحولات الرئيسية.

وأوضح الغيطى أن موزع الكهرباء يتم تغذيته من مصدرين مستقلين لضمان استمرارية الخدمة، الأول من محطة محولات الجمعيات بعدد أربع دوائر، والثاني من محطة محولات وطنية بعدد أربع دوائر، ما يرفع من موثوقية الشبكة ويؤمن استمرار التغذية الكهربائية.

وأضاف أن نسبة تنفيذ الأعمال بلغت حتى الآن مرحلة متوسطة، ومن المقرر الانتهاء من المشروع وتشغيل التيار الكهربائي على الموزع بنهاية شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا أن جهاز المدينة يتابع تنفيذ الأعمال ميدانيًا وبصفة يومية للانتهاء وفق الجدول الزمني المحدد.

من جانبه، أشار المهندس هشام محمد علي، مدير عام إدارة الكهرباء بالجهاز، إلى أن المشروع يُنفذ وفق أعلى المواصفات الفنية، وقال: نُنفذ كابلات التغذية للموزع بنظام الدوائر المزدوجة من محطتين مستقلتين، بما يحقق أعلى درجات الأمان والاستقرار في التغذية الكهربائية، خاصة مع التوسعات العمرانية التي يشهدها التجمع السادس.

جدير بالذكر أن التجمع السادس يمثل أحد الامتدادات التنموية الكبرى بمدينة القاهرة الجديدة، ويقع بالمنطقة الجنوبية للمدينة على مساحة تقدر بـ 4800 فدان، ويضم مناطق سكنية متنوعة وخدمات تعليمية وصحية ودينية، كما يُعد من المناطق الحيوية التي تشهد تطورًا سريعًا، خاصة مع قربه من العاصمة الإدارية الجديدة واتصاله بمحاور هامة مثل طريق العين السخنة والطريق الدائري الأوسطى.

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