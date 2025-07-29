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اقتصاد

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الثلاثاء 29-7-2025

العملات العربية والأجنبية،
العملات العربية والأجنبية، فيتو

أسعار العملات في البنك المركزي ، شهدت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارا ملحوظا مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025، في البنك المركزي وشركات الصرافة، وذلك وفقا لآخر التحديثات على موقع البنك المركزى المصرى.  

اقرأ التالي: أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

 

العملات 
العملات، فيتو 

سعر الدولار في البنك المركزي 

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 48.70 جنيه. 

سعر البيع 48.83 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

 

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 56.76 جنيه. 

سعر البيع 56.93 جنيه. 

 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

 

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 65.36 جنيه.

سعر البيع 65.55 جنيه. 

 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

 

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.98 جنيه. 

سعر البيع 13.01 جنيه. 

 

سعر الريال السعودي
الريال السعودي، فيتو

 

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 13.26 جنيه. 

سعر البيع 13.29 جنيه.

 

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم، تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

كيف يتم تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري؟ تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، يقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

 

العملات - فيتو 
أسعار العملات، فيتو

 

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

 متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات يساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغييرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول.

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جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية.

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