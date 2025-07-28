مصرع شاب على يد جاره طعنا بسلاح أبيض بالقليوبية

شهدت منطقة إبراهيم بك بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، بمصرع شاب على يد جاره، طعنا بسلاح أبيض "مطواة"، وذلك إثر خلافات جيرة سابقة بينهما، وتم نقله لمستشفى ناصر، وجرى إخطار اللواء أشرف جاب الله مساعد وزير الداخليه لقطاع أمن القليوبية.

تلقى اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بـالقليوبية، واللواء وائل متولى رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بورود بلاغًا من مستشفى ناصر بوصول المدعو "أحمد ص م" 22 سنة ومقيم بمنطقة إبراهيم بك دائرة القسم، جثة هامدة وبه طعنه نافذة بالفخذ.



وعلى الفور انتقل المقدم مصطفى دياب ومعاونيه لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويدعى "سيد ع ع ا" 23 سنة عاطل ومقيم بمنطقة إبراهيم بك، وذلك بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، ويوم الواقعة تجددت الخلافات وبدأت بمشادة كلامية تطورت لمشاجرة، وقام على إثرها المتهم بطعن المجنى عليه طعنه بالفخذ، أودت بحياته، وفر هاربًا.



وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة المقدم مصطفى دياب، تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم، والسلاح المستخدم بالواقعة، وبمواجهته أقر بارتكاب تلك الواقعة.



وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد له في المعاد، كما أمرت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الصفة التشريحية له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.