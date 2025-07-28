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محافظات

محافظ القليوبية: الجولات الميدانية كاشفة ولا تهاون في المخالفات

محافظ القليوبية خلال
محافظ القليوبية خلال جولته، فيتو

أجرى المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة بمدينة الخانكة شملت تفقد منطقة أبو زعبل، لمتابعة مستوى النظافة العامة، والتأكد من تكثيف أعمال رفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق والأرصفة.

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رافقه خلال الجولة اللواء إيهاب سراج الدين، سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد ليلية، رئيس مجلس ومدينة الخانكة.

وخلال الجولة، شدد محافظ القليوبية على ضرورة رفع كفاءة منظومة النظافة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي مظاهر للإهمال أو التراكمات، إلى جانب التصدي الحاسم لكافة أشكال الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات.

كما وجّه المحافظ بتطوير شارع الجمهورية بأبو زعبل التابع لمركز ومدينة الخانكة، تمهيدًا لإدراجه ضمن خطة «رد الشيء لأصله» وتطويره بالكامل، نظرًا لأهميته المرورية، حيث يبلغ طوله نحو ٣.٥ كيلومتر.

وأكد المحافظ أن الجولات الميدانية المفاجئة ستستمر بشكل دوري لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق الانضباط بالشوارع، مشددًا على عدم التهاون مع أي تقصير أو مخالفات.

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