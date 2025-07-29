السيناريوهات القانونية المتوقعة في قضية اتهام رمضان صبحي بالتزوير.. المتهم الرئيسي يعترف بتقاضيه أموالا مقابل تأدية الامتحان بدلا من اللاعب.. والنيابة تستمع لأقواله بعد القبض عليه بمطار القاهرة

تصدرت قضية اللاعب رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز، التريند، وشغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بعد القبض عليه في مطار القاهرة تنفيذا لقرار قضائي يتعلق باتهامه في قضية انتحال صفة في الامتحانات.

الواقعة تعود إلى شهر مايو الماضي، حين ضبط شخص يؤدي امتحانا داخل معهد سياحة وفنادق بأبو النمرس بدلا من اللاعب، في واقعة أثارت جدلا واسعا.

العقوبة المتوقع تطبيقها على اللاعب

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور عبد الله محمد، المحامي المتخصص في القضايا الجنائية، أن القضية – حال ثبوتها – تدخل في نطاق جرائم التزوير في محررات رسمية وانتحال الصفة، وهي جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات المصري، وتعد من الجرائم الجسيمة التي تمس نزاهة الأوراق الرسمية ومصداقية المؤسسات التعليمية.



3 سيناريوهات أمام النيابة والمحكمة

وأوضح د. عبد الله محمد أن اللاعب يواجه 3 سيناريوهات أمام النيابة والمحكمة، أولها حفظ التحقيق أو البراءة حال عدم ثبوت علم اللاعب، فإذا تمكن دفاع رمضان صبحي من إثبات أن الشخص المتهم أقدم على فعلته دون علم أو موافقة من اللاعب، فقد تحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة، أو يقضى ببراءته أمام المحكمة، هذا السيناريو مرهون بإثبات بعدم وجود تواصل مباشر أو غير مباشر يربط بين اللاعب والمتهم.

السيناريو الثاني: الإحالة للمحاكمة في حال وجود شبهة اتفاق مسبق

أما إذا كشفت التحقيقات عن تواصل بين رمضان صبحي والمتهم، أو دلت القرائن على وجود اتفاق مسبق لأداء الامتحان بالنيابة عنه، فإن اللاعب يصبح شريكا أصيلًا في الجريمة، ويواجه نفس العقوبة القانونية.

بحسب المادة المتعلقة بالتزوير في المحررات الرسمية، فإن العقوبة تبدأ من ثلاث سنوات وتصل إلى خمسة عشر عاما من الأشغال الشاقة المؤقتة، في حال ثبوت الاتهام الكامل بانتحال الصفة وتزوير الأوراق.

السيناريو الثالث: الحكم المخفف إذا رأت المحكمة أسبابا للرأفة

حتى في حال الإدانة، يملك القاضي سلطة تقديرية واسعة، وبحسب الدكتور عبد الله، يمكن للمحكمة استعمال الرأفة في الحكم، وقد تكتفي بـ غرامة مالية أو عقوبة مخففة حفاظا على مستقبل المتهم، إذا ما رأت أن الوقائع والملابسات تستدعي ذلك.

تأثير محتمل على مستقبل اللاعب الرياضي

وأفاد الخبير القانوني أنه في حال صدور حكم إدانة، حتى مع وقف التنفيذ، قد يتعرض رمضان صبحي لعقوبات رياضية من ناديه أو الاتحاد المصري لكرة القدم، وقد يتأثر عقده الحالي أو انتقالاته المستقبلية، إضافة إلى التأثير على صورته أمام الرأي العام.

اتهام اللاعب رمضان صبحي بالتزوير

وكانت سلطات مباحث مطار القاهرة قد ألقت القبض على لاعب الكرة رمضان صبحي فور وصوله، على خلفية حكم صادر ضده في واقعة تزوير وغش، تتعلق بضبط شاب يؤدي الامتحان بدلًا منه داخل لجنة امتحانات بأحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس بالجيزة.

وتسلمت مأمورية أمنية تابعة لمديرية أمن الجيزة، لاعب نادي بيراميدز الحالي والنادي الأهلي السابق رمضان صبحي، عقب ضبطه بمطار القاهرة الدولي فور وصوله من تركيا،

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر مايو الماضي، حينما تم ضبط أحد الأشخاص داخل معهد سياحة وفنادق بمنطقة أبو النمرس أثناء محاولته أداء امتحان دراسي نيابة عن اللاعب رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز.

وتم كشف الواقعة أثناء مراجعة بطاقة تحقيق الشخصية الخاصة بالطالب، حيث تبين أنه ليس اللاعب الحقيقي، مما دفع إدارة المعهد إلى التحفظ عليه، وتحرير محضر رسمي بالواقعة.

في أعقاب ذلك، خرج أشرف عبد العزيز، المحامي الرسمي للاعب، ببيان نُشر عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، أكد خلاله نفي رمضان صبحي التام لأي علاقة له بالشخص المضبوط أو بالواقعة محل التحقيق، مشددًا على أن اللاعب لم يتلقَ أي استدعاء رسمي من الجهات الأمنية أو جهات التحقيق في ذلك الوقت.

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