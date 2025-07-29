مصدر بالأهلي يكشف تطورات أزمة عبد القادر

قال مصدر داخل الأهلي إن أحمد عبد القادر لاعب الفريق سوف يعود للمشاركة في التدريبات الجماعية عقب مباراة إنبي الودية المقرر لها اليوم الثلاثاء، مؤكدًا أن اللاعب تم إبلاغه بهذا الأمر خلال الساعات القليلة الماضية بعد استبعاده في وقت سابق من معسكر تونس الأخير.

ودية الأهلي وإنبي

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم وديا أمام نظيره إنبي في السادسة مساء علي ملعب التتش بالجزيرة.

تأتي المباراة في إطار تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

من جانبه رفض خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إذاعة مباراة إنبي الودية عبر قناة النادي من أجل رغبته في تجهيز بعض الأمور الفنية استعدادا للموسم الجديد.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وصلت إلى مطار القاهرة أمس الأول الأحد بعد نهاية معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقيم في مدينة طبرقة التونسية استعدادًا للموسم الجديد.

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