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خارج الحدود

عزل ضابط إسرائيلي من منصبه لرفضه تنفيذ مهمة دون مركبات مدرعة بغزة

جنود الاحتلال، فيتو
جنود الاحتلال، فيتو

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية بعزل ضابط احتياط من منصبه لرفضه تنفيذ مهمة بدون مركبات مدرعة على محور موراغ جنوب قطاع غزة.

وكانت تقارير إخبارية قدأفادت بانتحار جندي (الاحتياط) الإسرائيلي "أريئيل تامان"  في منزله الواقع جنوب فلسطين المحتلة.

وكان الجندي الإسرائيلي "أريئيل" يعمل في مجال التعرف على جثث الجنود والأسرى "الإسرائيليين" القتلى بعد انتشالهم من قطاع غزة.

وهدد يسرائيل كاتس وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي قائلًا: “بوضوح تام وأعني كل كلمة إذا لم تفرج حماس عن الرهائن فستفتح أبواب الجحيم في غزة”، حسبما أفادت تقارير إخبارية.

 وفي السياق ذاته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمس الإثنين، إنه ينبغي عدم استخدام الجوع سلاحا في غزة أو أي حرب.

أزمة الجوع في غزة بلغت مستويات غير مسبوقة

 وفي وقت سابق، حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أزمة الجوع في قطاع غزة وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا مع استمرار العمليات العسكرية وتقييد دخول المساعدات.

الاحتياجات الغذائية في غزة

وأكد البرنامج، في بيان رسمي، أن الاحتياجات الغذائية في غزة تفوق بكثير ما يتم توفيره حاليًا، محذرًا من أن السكان المدنيين، وخاصة الأطفال والنساء، يواجهون خطر المجاعة. 

وشدد البيان على أن "الوقف الفوري لإطلاق النار هو أمر ضروري وعاجل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية الآمنة والمستدامة"، داعيًا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتجنب كارثة إنسانية وشيكة. 

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أزمة الجوع في غزة استمرار العمليات العسكرية إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش المجتمع الدولي

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