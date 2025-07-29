تصل إلى 26 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفلي كاريوكي في جدة والرياض

تُحيي فرقة كاريوكي حفلين في جدة والرياض بالسعودية، حيث أعلنت الجهة المنظمة موعد الحفلين وأسعار التذاكر.

موعد حفلي كاريوكي في جدة والرياض

أعلنت الجهة المنظمة للحفلين عن موعدهما ونشرت مقطع فيديو ترويجيًا للفرقة عبر حسابها على "إكس"، وقالت: جمهور كايروكي في السعودية على موعد مع أسبوع حماسي! جدة - 31 يوليو، عبادي الجوهر أرينا.

وتابعت: الرياض - 8 أغسطس، مسرح أبو بكر سالم.

جمهور #كايروكي في السعودية 🇸🇦

على موعد مع أسبوع حماسي🎸✨!

🗓️ جدة - 31 يوليو

📍 عبادي الجوهر أرينا

🎟️ للحجز:https://t.co/Yj1pPzQC9V

___



🗓️ الرياض - 8 أغسطس

📍مسرح أبو بكر سالم

🎟️ للحجز: https://t.co/lD3zrhkksu



احجزوا مقاعدكم الآن ولا تفوتوا الفرصة!#بنش_مارك pic.twitter.com/rCBjOsQtcu July 28, 2025

ويقام الحفل الأول على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة يوم الخميس 31 يوليو 2025، فيما يقام الحفل الثاني على مسرح أبو بكر سالم بالرياض يوم الجمعة 8 أغسطس المقبل ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

أسعار تذاكر حفلي كاريوكي في جدة والرياض



تبدأ أسعار تذاكر حفل كاريوكي في جدة من 325 ريالًا سعوديًا أي ما يعادل 4٬227 جنيها مصريا، وتنقسم إلى عدة فئات، 395 ريالًا سعوديًا “5٬137” جنيها مصريا، 525 ريالًا سعوديًا “ 6٬828” جنيها مصريا، 575 ريالًا سعوديًا “ 7٬479” جنيها مصريا، 900 ريال سعودي “ 11٬705” جنيها مصريا، 1000 ريال سعودي “ 13 ألف جنيه مصري”، 1300 ريال سعودي “ 16٬911” جنيها مصريا، وتصل إلى ألفي ريال سعودي “ 26 ألف جنيه مصر”.

أما أسعار تذاكر الحفل في الرياض، فتبدأ من 199 ريالًا سعوديًا “ 2٬588” جنيها مصريا، 225 ريالًا سعوديًا “ 2٬926” جنيها مصريا، 325 ريالًا سعوديًا “ 4٬227” جنيها مصريا، 395 ريالًا سعوديًا “ 5٬137” جنيها مصريا، 1200 ريال سعودي “ 15٬607” جنيها مصريا، وتصل إلى 1800 ريال سعودي “ 23٬411” جنيها مصريا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.