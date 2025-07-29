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ثقافة وفنون

تصل إلى 26 ألف جنيه، أسعار تذاكر حفلي كاريوكي في جدة والرياض

فرقة كاريوكي
فرقة كاريوكي

تُحيي فرقة كاريوكي حفلين في جدة والرياض بالسعودية، حيث أعلنت الجهة المنظمة موعد الحفلين وأسعار التذاكر.

موعد حفلي كاريوكي في جدة والرياض

أعلنت الجهة المنظمة للحفلين عن موعدهما ونشرت مقطع فيديو ترويجيًا للفرقة عبر حسابها على "إكس"، وقالت: جمهور كايروكي في السعودية على موعد مع أسبوع حماسي! جدة - 31 يوليو، عبادي الجوهر أرينا.

وتابعت: الرياض - 8 أغسطس، مسرح أبو بكر سالم.

ويقام الحفل الأول على مسرح عبادي الجوهر أرينا في جدة يوم الخميس 31 يوليو 2025، فيما يقام الحفل الثاني على مسرح أبو بكر سالم بالرياض يوم الجمعة 8 أغسطس المقبل ضمن حفلات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025.

 

أسعار تذاكر حفلي كاريوكي في جدة والرياض


تبدأ أسعار تذاكر حفل كاريوكي في جدة من 325 ريالًا سعوديًا أي ما يعادل 4٬227 جنيها مصريا، وتنقسم إلى عدة فئات، 395 ريالًا سعوديًا “5٬137” جنيها مصريا، 525 ريالًا سعوديًا “ 6٬828” جنيها مصريا، 575 ريالًا سعوديًا “ 7٬479” جنيها مصريا، 900 ريال سعودي “ 11٬705” جنيها مصريا، 1000 ريال سعودي “ 13 ألف جنيه مصري”، 1300 ريال سعودي “ 16٬911” جنيها مصريا، وتصل إلى ألفي ريال سعودي “ 26 ألف جنيه مصر”.

أما أسعار تذاكر الحفل في الرياض، فتبدأ من 199 ريالًا سعوديًا “ 2٬588” جنيها مصريا، 225 ريالًا سعوديًا “ 2٬926” جنيها مصريا، 325 ريالًا سعوديًا “ 4٬227” جنيها مصريا، 395 ريالًا سعوديًا “ 5٬137” جنيها مصريا، 1200 ريال سعودي “ 15٬607” جنيها مصريا، وتصل إلى 1800 ريال سعودي “ 23٬411” جنيها مصريا.

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