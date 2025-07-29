الثلاثاء 29 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل جزر نيكوبار الهندية

بلغت قوة الزلزال
بلغت قوة الزلزال 6.5 درجات على مقياس ريختر

وقع زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ليل الإثنين-الثلاثاء قبالة سواحل جزر أندامان ونيكوبار الهندية من دون أن يتسبّب بإطلاق تحذير من خطر حدوث تسونامي، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 00,12 بالتوقيت المحلّي (18,42 ت غ)، على بُعد 259 كيلومترا شمال غرب سابانج، المدينة الواقعة في إقليم آتشيه غربي إندونيسيا.

وإقليم آتشيه هو المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال والتسونامي اللذين أوديا في 2004 بحياة أكثر من 220 ألف شخص في 15 دولة آسيوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زلزال بقوة 6 5 درجات سواحل جزر أندامان ونيكوبار الهندية تسونامي هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية

الأكثر قراءة

القبض على رمضان صبحي بمطار القاهرة أثناء العودة من تركيا وتسليمه إلى مديرية أمن الجيزة

سكان الجيزة بعد عودة انقطاع الكهرباء والمياه: الحكومة بتعذبنا والقصة مش قصة كابلات جديدة

ارتفاع عدد القتلى، مشاهد جديدة من مذبحة ناطحة السحاب في مانهاتن بنيويورك (فيديو)

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026

طقس اليوم الثلاثاء، بداية انكسار الموجة الحارة وشبورة كثيفة على هذه الطرق

4 قتلى بينهم ضابط شرطة، هجوم مسلح على مبنى يضم مكاتب دوري كرة القدم والاستثمار بأمريكا (فيديو)

خطوات تقنين وضع اليد في القانون الجديد

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، الزبدية والسكري يغريان المصريين والفص "يحلق بعيدا"

خدمات

المزيد

أسعار المانجو اليوم الثلاثاء، الزبدية والسكري يغريان المصريين والفص "يحلق بعيدا"

لطلاب الثانوية العامة، البرامج وعدد الساعات المعتمدة لكلية الهندسة بجامعة بنها الأهلية

تنسيق الجامعات 2025، أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني

4 ضوابط للتعيين في مجلس الشيوخ وعددهم وفق القانون

المزيد

انفوجراف

لأول مرة ما بنكون سوا.. ألحان زياد الرحباني ترسم مشهد رحيله (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 – 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads