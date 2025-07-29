زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب سواحل جزر نيكوبار الهندية

وقع زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر ليل الإثنين-الثلاثاء قبالة سواحل جزر أندامان ونيكوبار الهندية من دون أن يتسبّب بإطلاق تحذير من خطر حدوث تسونامي، بحسب ما أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وقالت الهيئة إنّ الزلزال وقع في الساعة 00,12 بالتوقيت المحلّي (18,42 ت غ)، على بُعد 259 كيلومترا شمال غرب سابانج، المدينة الواقعة في إقليم آتشيه غربي إندونيسيا.

وإقليم آتشيه هو المنطقة الأكثر تضررا من الزلزال والتسونامي اللذين أوديا في 2004 بحياة أكثر من 220 ألف شخص في 15 دولة آسيوية.

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