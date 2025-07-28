نصائح للأمهات للعناية ببشرة الأطفال خلال فصل الصيف

نصائح للأمهات للعناية ببشرة الأطفال، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة، تواجه الأمهات تحديات كبيرة في الحفاظ على بشرة أطفالهن ناعمة وصحية وخالية من التهيج أو الالتهابات.





فبشرة الأطفال حساسة جدًا وتتأثر بسرعة بالعوامل الجوية كأشعة الشمس المباشرة والعرق والرطوبة. لذلك، فإن اتباع روتين عناية مناسب خلال هذا الفصل ضروري لحمايتهم من المشاكل الجلدية الشائعة مثل الطفح الجلدي، الحمو نيل، الجفاف أو حتى الحروق الشمسية.



أكدت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، أن رعاية بشرة الأطفال في الصيف لا تتطلب مجهودًا كبيرًا، لكنها تحتاج إلى متابعة مستمرة واختيار المنتجات والطرق المناسبة لهم.



فكلما كانت البشرة نظيفة، مرطبة، ومحميّة من الشمس والحر، قلت فرص تعرضها للمشاكل الجلدية. والأهم من كل ذلك هو وعي الأم بأن الوقاية خير من العلاج،



العناية ببشرة الأطفال

نصائح للأمهات للحفاظ على بشرة الأطفال صيفًا

في هذا التقرير، تستعرض الدكتورة مها، مجموعة من النصائح المهمة والفعالة التي تساعد الأمهات في حماية بشرة أطفالهن والحفاظ على صحتها وجمالها في أشهر الصيف الحارة.

أولًا: أهمية الترطيب اليومي

بشرة الطفل في الصيف تفقد كميات من الماء بسبب التعرق المفرط، مما يجعل الترطيب خطوة ضرورية:

استخدمي مرطبات خفيفة: اختاري مرطبات خالية من العطور والمواد الكيميائية، مثل كريمات تحتوي على زبدة الشيا أو زيت جوز الهند.

الترطيب بعد الاستحمام مباشرة: فهذه هي اللحظة التي تكون فيها المسام مفتوحة وتمتص الجلد المرطب بشكل أفضل.

شرب الماء: شجعي طفلك على شرب كميات كافية من الماء والسوائل الطبيعية، فترطيب الجلد يبدأ من الداخل أيضًا.

ثانيًا: الحماية من الشمس

أشعة الشمس فوق البنفسجية قد تؤثر سلبًا على بشرة الطفل وتسبب التهابات أو اسمرارًا غير مرغوب فيه:

استخدام واقي شمس خاص بالأطفال: اختاري واقيًا بمعامل حماية (SPF) لا يقل عن 30، ويُفضّل أن يكون من النوع المعدني الخفيف (مثل الزنك أو التيتانيوم).

تجديد الواقي كل ساعتين: خاصة في حال كان الطفل يسبح أو يتعرق كثيرًا.

تجنب الخروج وقت الذروة: حاولي تقليل تعرض طفلك للشمس في الأوقات ما بين الساعة 11 صباحًا و4 عصرًا، حيث تكون الأشعة في ذروتها.

الملابس الواقية: احرصي على إلباس الطفل ملابس قطنية، خفيفة، بأكمام طويلة وقبعة تحمي الرأس والوجه من الشمس.

ثالثًا: الاهتمام بالاستحمام والنظافة

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرق، يجب الحرص على نظافة الطفل اليومية:

الاستحمام يوميًا بماء فاتر: الماء الساخن يضر البشرة ويزيد الجفاف، بينما الفاتر يزيل العرق دون ضرر.

استخدام غسول خفيف: اختاري صابونًا طبيعيًا أو غسول أطفال خالٍ من الكبريتات والعطور.

تجفيف الجسم جيدًا: بعد الاستحمام، جففي جسم الطفل بلطف باستخدام منشفة قطنية، خاصة في طيات الجلد (تحت الإبط، بين الفخذين، خلف الركبتين).

رابعًا: تجنب حمو النيل والطفح الجلدي

من أكثر مشاكل الصيف شيوعًا عند الأطفال:

تغيير الملابس باستمرار: تأكدي من تغيير الملابس المتعرقة فورًا وتجنب تركها مبللة على الجسم.

استخدام بودرة مضادة للتسلخات: اختاري بودرة تحتوي على أكسيد الزنك أو النشا الطبيعي لتقليل الاحتكاك وامتصاص الرطوبة.

تهوية الأماكن المغلقة: احرصي على تهوية الغرف وتجنب ارتفاع الحرارة داخل المنزل.

العناية ببشرة الأطفال

خامسًا: التغذية الصحية لبشرة صحية

الغذاء يؤثر بشكل كبير على صحة الجلد:

الفواكه الغنية بفيتامين C: مثل البرتقال، الفراولة، والكيوي، فهي تعزز مناعة الجلد.

الخضروات الورقية: كالسبانخ والخس تساعد على تجديد خلايا الجلد.

الابتعاد عن السكريات المفرطة: إذ تؤدي إلى ظهور التهابات جلدية لدى بعض الأطفال.

سادسًا: التعامل مع لدغات الحشرات

في فصل الصيف، تزداد فرصة تعرض الأطفال للدغات الناموس والحشرات:

استخدام طارد حشرات آمن للأطفال: يمكن استعمال منتجات طبيعية مثل زيت اللافندر أو زيت شجرة الشاي، مع اختبارها أولًا على جزء صغير من الجلد.

عدم حك اللدغة: إذا حدثت لدغة، ضعي كمادة باردة ودهانًا مهدئًا لمنع التهيج والاحمرار.

سابعًا: التعامل مع حروق الشمس إن حدثت

إذا تعرض الطفل لحروق شمسية رغم الاحتياطات:

كمادات باردة على المنطقة المصابة.

استخدام جل الألوفيرا الطبيعي: يساعد في تهدئة الجلد وتجديد الخلايا.

منع التعرض للشمس لبضعة أيام: حتى تتعافى البشرة تمامًا.

ثامنًا: الاستعانة بالوصفات الطبيعية الآمنة

هناك بعض المكونات الطبيعية المفيدة لبشرة الأطفال:

ماء الورد الطبيعي: يهدئ الالتهاب ويرطب البشرة.

زيت اللوز الحلو: مثالي لترطيب بشرة الجسم بعد الاستحمام.

الشوفان المطحون: يمكن إضافته لماء الاستحمام لتهدئة الحكة والاحمرار.

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