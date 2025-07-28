مسلسل آسر الحلقة 83، باسل خياط ينضم لجبهة كنان

دارت أحداث مسلسل آسر الحلقة 83 حول تصاعد حدة التوتر والخداع والشكوك التي بدأت تسيطر على آسر.

وتبدأ مسلسل آسر الحلقة 82 بلقاء آسر مع لارا، حيث يمنحها مبلغًا كبيرًا من المال، ويؤكد لها أنها أدت دورها على أكمل وجه، وتطلب هي منه أن يعتني بنفسه.

بعد ذلك، يحمل مسدسه ويتجه لمراقبة الشخص الغامض المتورط في مقتل فيصل، وأيضًا المساعد الخاص بكنان.

يبدأ في التتبع، ويذهب إلى مكان ما على أمل أن يمسك به ليقتص من هذا الشخص، لكنه يجد الباب مغلقًا، وفجأة يرن هاتف في المكان، يرد آسر على الهاتف ليجد المتصل هو مساعد كِنان، الذي يخبره بأن ينظر إلى جريدة ملقاة أمامه، بالفعل يقرأ آسر الجريدة، ويجد بها خبرًا مثيرًا عن “الخال”، ما يثير شكوكه، ويبدأ المساعد في دس السم في نفس آسر، حيث يخبره أن الخال قد خان كنان من قبل من أجل امرأة، وأن هذه المرأة كانت في البداية مع كنان لكنها تركته وذهبت إلى الخال بعدما أخذ من كنان كل أمواله.

وأخبره أن كنان شعر آنذاك بالخيانة والذل، واللافت أن هذه القصة، التي يرويها مساعد كنان، تشبه كثيرًا ما حدث سابقًا بين راغب وحياة ومجد، ولكن هذه المرة تم تصويرها وكأن الخال هو الخائن.

ولاحقا يحاول المساعد إقناع آسر بأن الخال يستغله ويستغل جميع رجاله لحماية نفسه وأسرته، وأنه كان المستفيد الأول من مقتل ناي، لزرع مشاعر الثأر في قلب آسر تجاه كنان، فيقتل الأخير بدلًا من أن يواجهه الخال بنفسه.

تتعاظم شكوك آسر، خاصة بعد أن طلب منه الخال السفر مع جود لحمايتها، ثم العودة بعدها للانتقام من كنان، وهو ما جعله يظن أن الخال بالفعل يستغله، غير أن الخال، بعدها، كان يخبر جود بنيته في إرسالها إلى خارج البلاد سرًا لحمايتها، وأنه سيرسل معها آسر، ولن يعيده، لأنه يخاف عليهما كأب.

أما عزت، فقد بدأ يتحرك بدافع الانتقام من كنان، بعدما تأكد أنه هو من قتل ناي، في الوقت نفسه، كان راغب يراقب غازي وحياة عند المقابر، وبعد رحيل حياة يبدأ بالتحدث إلى غازي، عارضًا عليه كشف هوية قاتل ناي له مقابل مساعدته في الحصول على أوراق سفر للخارج، يستدرجه غازي حتى يخبره معلومات عن قاتل ناي ثم يخبره أنه لن يساعده بعدما حاول قتل حياة من قبل.

حينها، يقرر راغب الانضمام إلى رجال كنان، وفي أثناء هجوم عزت على مساعد كنان، يقوم الأخير بالاتصال بكل من راغب وآسر، ويظهر أمام عزت أنهما مستعدان للتعاون مع كنان ضد الخال، في محاولة لإقناع عزت بأن لا علاقة لكنان أو رجاله بمقتل ناي، وأن القاتل الحقيقي طرف ثالث بدليل أن آسر وراغب سينضمان لجبهة كنان.

وتنتهي الحلقة بمشهد يجمع آسر وراغب، حيث يتبادلان الحديث عن ماضيهما، ويعترف راغب بأنه ارتكب الكثير من الأخطاء ليصل إلى ما كان عليه بينما يؤكد له آسر أنه يعلم جيدًا أنه خائن.

تفاصيل مسلسل آسر

ومسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

وهو يتكون من 90 حلقة، ويُشارك في بطولة مسلسل آسر عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

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