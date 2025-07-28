حماس ومنافسة في تدريبات كهرباء الإسماعيلية استعدادا للدوري الممتاز (صور)

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية، تدريباته اليومية، تحت قيادة مديره الفني رضا شحاتة وجهازه المعاون، في إطار استعداداته للموسم الجديد 2025 - 2026.

وشهدت تدريبات فريق كهرباء الإسماعيلية حماس ومنافسة شرسة بين لاعبي الفريق، لنيل ثقة الجهاز الفني، بحثا عن تواجد دائم ضمن التشكيلة الأساسية للفريق في بطولة الدوري الممتاز، التي يشارك فيها الكهرباء للمرة الأولى في تاريخه

نتائج وديات فريق كهرباء الإسماعيلية

وقبل مواجهة النجوم بسيناء، خاض فريق كهرباء الإسماعيلية مبارتين وديتين الأولى أمام فريق الشمس والتي إنتهت بفوز الكهرباء بهدفين نظيفين، والثانية أمام فريق النصر القاهري والتي انتهت بفوز الكهرباء بهدف نظيف.

كهرباء الإسماعيلية يخسر أمام إنبي وديا

وخسر فريق كهرباء الإسماعيلية قبل أيام أمام إنبي بهدفين مقابل هدف، في لقاء ودي جمع الفريقين ضمن إستعدادا الفريقين لبطولة الدوري المصري الممتاز

الجهاز الفني لفريق نجوم سيناء

ويتكون الجهاز الفني لفريق نجوم سيناء من سيد رياض مديرًا فنيًا، ميدو السيد مدربًا عامًا، طه محمد مدربًا، محمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، محمد الفيومي مديرًا للتعاقدات، حسين الريقي مديرًا إداريًا، مجدي عيد إداريًا، نبيل الصادق طبيب الفريق.

يُذكر أن القرعة قد أوقعت فريق النجوم بسيناء في المجموعة الثانية "ب" بالدوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي في أولى الجولات مع فريق رع على ملعب الأخير بالقاهرة.

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