تفاصيل قرعة مجموعتي القاهرة بدوري القسم الثاني ب

أجريت ظهر اليوم قرعة المجموعة الثانية (أ - ب) لدورى القسم الثاني ب بقاعة المؤتمرات بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة بحضور سيد بخيت رئيس لجنة المسابقات ومجدى الشيخ عضو اللجنة وناصر فراج مدير اللجنة وعدد من مندوبى الأندية.

وتضم مجموعتي القاهرة 28 ناديًا، تم توزيعها الي مجموعتين فرعيتين أ وب.

وشهدت القرعة مواجهات من العيار الثقيل في الجولة الأولى.

وجاءت قرعة الجولة الأولى للمجموعة الفرعية ( أ ) عن التالي:

رع ضد شباب الخربة

الشرقية بالزقازيق ضد ٦ أكتوبر

المريخ ضد منتخب السويس

الرباط والانوار ضد نجمة سيناء

شرم الشيخ ضد العبور

شباب القزازين ضد بور فؤاد

الزرقا ضد قرية عامر

النصر بالعريش باي

بينما أسفرت مواجهات المجموعة الفرعية (ب) عن التالي:

النجوم ضد بنها

جمهورية شبين ضد حلوان العام

سرس الليان ضد المستقبل سبورت

ايسترن كومباني ضد مصر للتأمين

النصر ضد إتحاد الشرطة

القناطر ضد الشمس

دياموند ضد ليفيلز

ألو ايجيبت باي



بعد نهاية الدوري أول المجموعة أ يواجة أول المجموعة ب

وتقام مباراتين ذهاب وإياب وصاحب المركز الأول يصعد لدوري المحترفين.

تأجيل انطلاق دوري القسم الثاني (ب) إلى أول سبتمبر

وافق مجلس الإدارة على توصية الإدارة التنفيذية ولجنة المسابقات بتأجيل انطلاق مباريات القسم الثاني (ب) ليبدأ الموسم اعتبارا من ١سبتمبر بدلًا من الموعد المحدد سلفًا.



ويأتي هذا القرار استجابةً للمطلب الجماعي للأندية المشاركة، وحرصًا على سلامة اللاعبين والأجهزة الفنية في ظل ارتفاع درجات الحرارة بمحافظات الصعيد خلال شهر أغسطس، وعدم توفر الإضاءة الليلية بالملاعب بما لا يسمح بإقامة المباريات في أجواء مناسبة وآمنة.



كما تقرر بدء مباريات مسابقة القسم الثاني (أ) في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس.

وأكد الاتحاد التزامه الكامل بتوفير أفضل الظروف لإقامة مسابقاته بما يحقق مصلحة جميع الأندية ويضمن سلامة عناصر اللعبة.

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