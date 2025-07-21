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رياضة

كهرباء الإسماعيلية يفوز على نجوم سيناء بخماسية وديا

مباراة كهرباء الإسماعيلية
مباراة كهرباء الإسماعيلية أمام النجوم بسيناء، فيتو

حقق فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة مديره الفني رضا شحاتة، فوزا كبيرا على فريق النجوم بسيناء، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين أمس الأحد، على هامش معسكر الكهرباء، المقام حاليا بالقاهرة، ضمن الإستعداد للموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز.

أحرز خماسية كهرباء الإسماعيلية كل من محمد شيكا (هدفين)، وهدف لكل من محمد فاروق وعمر السعيد وكريم أشرف 

نتائج وديات فريق كهرباء الإسماعيلية

وقبل مواجهة النجوم بسيناء، خاض فريق كهرباء الإسماعيلية مبارتين وديتين الأولى أمام فريق الشمس والتي إنتهت بفوز الكهرباء بهدفين نظيفين، والثانية أمام فريق النصر القاهري والتي انتهت بفوز الكهرباء بهدف نظيف.

الجهاز الفني لفريق نجوم سيناء

ويتكون الجهاز الفني لفريق نجوم سيناء  من سيد رياض مديرًا فنيًا، ميدو السيد مدربًا عامًا، طه محمد مدربًا، محمد فوزي مدربًا لحراس المرمى، محمد الفيومي مديرًا للتعاقدات، حسين الريقي مديرًا إداريًا، مجدي عيد إداريًا، نبيل الصادق طبيب الفريق.

يُذكر أن القرعة قد أوقعت فريق النجوم بسيناء في المجموعة الثانية "ب" بالدوري القسم الثاني "ب"، حيث يلتقي في أولى الجولات مع فريق رع على ملعب الأخير بالقاهرة.

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