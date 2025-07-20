كيف استقبل لاعبو كهرباء الإسماعيلية صفقة الفريق الجديدة؟ (صور)

نظم لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادي كهرباء الإسماعيلية ممر شرفى، للوافد الجديد اللاعب "محمد سعيد " قادما من المجد الإماراتي.

سادس صفقات كهرباء الإسماعيلية

وفي "سادس" صفقاته استعدادا لمسابقة الدوري الممتاز حصل كهرباء الإسماعيلية على توقيع "محمد سعيد " لاعب فريق "المجد الإماراتى" فى حضور الأستاذ "شريف عابدين" رئيس لجنة التعاقدات والمشرف العام على الأنشطة الذى أنهى صفقة انتقال اللاعب بمعسكر الفريق بالقاهرة.

وتعد صفقة محمد سعيد السادسة للفريق الوافد الجديد للممتاز بعد التعاقد مع زميله السابق محمد فاروق، لاعب نادي المجد الإماراتي وعمر السعيد، مهاجم الزمالك السابق.

كهرباء الإسماعيلية يشارك في الدوري الممتاز لأول مرة

يذكر أن كهرباء الإسماعيلية صعد لأول مرة في تاريخه إلى الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل 2025-2026، وذلك رفقة المقاولون العرب ووادي دجلة.

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