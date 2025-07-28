مشرف تنسيق الجامعات: تعديل الرغبات مفتوح بدون حد أقصى خلال الفترة المقررة

تنسيق الجامعات 2025، أكد الدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن تعديل رغبات تنسيق القبول بالجامعات متاح للطلاب أكثر من مرة دون حد أقصى، وذلك خلال فترة المرحلة المقررة، مشددًا على أهمية الاحتفاظ بالرقم السري لضمان أمان البيانات.

إدخال الرغبات يتم برقم الجلوس والرقم السري

وأوضح "غانم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”، أن تسجيل الرغبات يتم عبر موقع مكتب التنسيق الإلكتروني باستخدام رقم جلوس الطالب والرقم السري الموجود في الاستمارة التي تم تسليمها مع شهادة النجاح في الثانوية العامة.

وأكد أن الموقع يتيح للطالب التحكم الكامل في ترتيب رغباته وتعديلها في أي وقت خلال فترة فتح المرحلة، حتى موعد الإغلاق الرسمي، مشيرًا إلى أن آخر تعديل يتم حفظه هو الذي يُعتد به بعد غلق باب التسجيل.

تحذير من مشاركة الرقم السري

وحذر رئيس قطاع التعليم الطلاب من مشاركة الرقم السري مع أي شخص، مؤكدًا أن هذا الرقم بمثابة توقيع إلكتروني شخصي، ومن خلاله يمكن الدخول لحساب الطالب وتعديل رغباته دون علمه، مما قد يؤدي إلى نتائج لا تعكس رغباته الحقيقية.

خطوات التسجيل والتعديل

وأشار "غانم" إلى أن خطوات التسجيل واضحة وتبدأ بالدخول على موقع التنسيق الرسمي، ثم إدخال رقم الجلوس والرقم السري، يلي ذلك عرض قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة وفقًا للشعبة والمجموع الجغرافي، ويمكن للطالب اختيار الرغبات وترتيبها حسب أولوياته، ثم حفظ البيانات.

دعم فني ومراكز حاسب آلي بالجامعات

وأكد أن وزارة التعليم العالي وفرت دعمًا فنيًا شاملًا من خلال الخط الساخن وخدمة الرد على الاستفسارات عبر البريد الإلكتروني، كما تم تخصيص مراكز إلكترونية في مختلف الجامعات والمعاهد الحكومية لمساعدة الطلاب على إدخال رغباتهم مجانًا.

الالتزام بالمواعيد ضروري

واختتم الدكتور جودة غانم تصريحه بالتأكيد على ضرورة التزام الطلاب بمواعيد المراحل المحددة لكل شريحة، وعدم التأخر في إدخال الرغبات، لافتًا إلى أن مكتب التنسيق لن يسمح بأي تعديل أو إدخال بعد غلق المرحلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.