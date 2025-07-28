تنسيق الجامعات 2025، مؤشرات تنسيق طب بشري بالجامعات الحكومية

تنسيق الجامعات 2025.. يبحث طلاب الثانوية العامة بكثرة، وخاصة شعبة علمي علوم، عن مؤشرات تنسيق الكليات 2025، وبالتحديد كلية الطب البشري.

وتعتبر كلية الطب البشري، واحدة من أهم الكليات في الجامعات المصرية، كما أنها تعتبر من كليات القمة التي يقبل عليها طلاب شعبة علمي علوم، وتعتبر هدفا أساسيا لكل الطلاب في هذه الشعبة.

ومن المنتظر أن تنطلق المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2025 غدا الثلاثاء، حيث يبدأ الطلاب في تسجيل رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني يوميا، وحتى الساعة السابعة مساء يوم السبت الموافق 2 أغسطس 2025.

ونستعرض خلال هذا التقرير مؤشرات الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 2025، بمختلف الجامعات المصرية.

الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 2024

وفقا لنتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2024، فإن الحد الادنى لكليات الطب البشري بالجامعات الحكومية المصرية جاء كالتالي:

طب المنصورة 95.12 %

طب دمياط 94.88 %

طب الزقازيق 94.88 %

طب الإسكندرية 94.63 %

طب سوهاج 94.63 %

طب فاقوس 94.63 %

طب القاهرة 94.39 %

طب طنطا 94.39 %

طب كفر الشيخ 94.27 %

طب بنها 94.02 %

طب بورسعيد 94.02 %

طب عين شمس 93.90 %

طب المنوفية (شبين الكوم) 93.90 %

طب قناة السويس (الإسماعيلية) 93.78 %

طب حلوان 93.78 %

طب أسيوط 93.66 %

طب الفيوم 93.54 %

طب السويس 93.54 %

طب المنيا 93.41 %

طب بني سويف 93.41 %

طب جنوب الوادي 93.41 %

طب الأقصر 93.29 %

طب العريش 93.29 %

طب أسوان 93.17 %

طب الوادي الجديد 93.17 %.

مؤشرات تنسيق كلية الطب البشري 2025

أعلنت وزارة التعليم العالي، أمس الأحد، الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات 2025، بالإضافة إلى إحصائيات أعداد الطلاب في كل مرحلة وشعبة، وفي نظامي الثانوية العامة القديم والحديث.

ووفقا لتلك الإحصائيات، بالإضافة إلى أعداد الطلاب المقبولين بكلية الطب في الأعوام السابقة، فإنه من المتوقع أن يرتفع الحد الأدنى للقبول بكلية الطب البشري 2025 بنسب تتراوح من نص إلى 1% عن العام الماضي.

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