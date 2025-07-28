جامعة جنوب الوادي تستعد لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بمعامل التنسيق الإلكتروني

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، التابعة لمحافظة قنا، عن جاهزية معامل التنسيق الإلكتروني بمقر الجامعة في قنا لاستقبال طلاب المرحلة الأولى بالثانوية العامة الراغبين في تسجيل رغباتهم بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة وفق الجداول الزمنية المعلنة رسميًا من وزارة التعليم العالي.

وأضاف "عكاوي" أن المرحلة الأولى من التنسيق تبدأ من غدًا الثلاثاء 29 يوليو وحتى يوم السبت 2 أغسطس 2025م وفقا للحد الأدنى المعلن من وزارة التعليم العالي النظام الحديث الشعبة العلمية (علوم): 293 درجة فأكثر بنسبة 91.56% فأكثر، الشعبة الهندسية (رياضة): 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر، الشعبة الأدبية: 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر، والنظام القديم الشعبة العلمية: 350 درجة فأكثر، بنسبة 85.37% فأكثر، الشعبة الهندسية: 335 درجة فأكثر، بنسبة 81.71% فأكثر، الشعبة الأدبية: 270 درجة فأكثر، بنسبة 65.85% فأكثر.

الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي

وأشار المهندس علي فكري مدير الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالجامعة إلى تخصيص معمل التطوير (1) بمبنى المدرجات بالدور الثاني ومعمل التطوير (2) بقاعة الكافي نت بطاقة 30 جهاز، لتقديم خدمات التنسيق الإلكتروني، وذلك تحت إشراف المتخصصين من الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي لتوفير الدعم الفني المباشر داخل المعامل لتوضيح آلية التسجيل الإلكتروني وتجنب الأخطاء، بالإضافة إلى تقديم شرح مفصل لكيفية ترتيب الرغبات وذلك لمساعدة الطلاب وأولياء الأمور في إدخال الرغبات بطريقة صحيحة ودقيقة، وتقديم الإرشادات الفنية المتعلقة بمراحل التنسيق، مع الالتزام الكامل بتوفير بيئة مريحة وآمنة للطلاب.

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