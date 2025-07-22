السابعة على الثانوية العامة رياضة: لم أتوقع أن أكون من الأوائل وطموحي كلية الهندسة

نتيجة الثانوية العامة 2025، قالت سارة ياسر الحاصلة على المركز السابع في الثانوية العامة شعبة علمي رياضة: «لم أتوقع أي شيء، واتصل بي خالي، بعدما رأى صورتي منشورة بأحد المواقع الصحفية لأنني من الأوائل، لم أصدق ذلك، وبكيت فرحًا، وكنا سعداء جميعًا، فلم أتوقع أن أكون من الأوائل، وكنت أعتقد أنني سأنقص الكثير من الدرجات، والامتحانات كانت صعبة، ولم يكن طموحي كبيرًا، إلا أنني كنت أريد الالتحاق بكلية الهندسة».

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وأوضحت خلال حديثها بقناة “إكسترا نيوز”: "في أول السنة كان هناك حالة من التشتت، وكنا نبحث عن أفضل المدرسين للحصول على الدروس، وكنا نجرب، ولم نجد مدرسًا مميزًا في اللغة الإنجليزية، وذاكرت مع أختي".

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شقيقتها طالبة ثانوية عامة

وقالت سلمى شقيقة سارة ياسر: "خضنا امتحانات الثانوية العامة معا وكنا نحب المذاكرة معًا لأننا نكمل بعض، فلم نحصل على درس في اللغة الإنجليزية، وكنا نحدد أهم القواعد التي تحتاج إلى مراجعة، وما أكدناه وجدناه في ورقة الامتحان نهاية العام".

وقالت والدة الطالبتين المهندسة شيماء: "أحمد الله رب العالمين، وكنت أتوقع تفوقهما وأن تحصلا على ترتيب متقدم على مستوى الجمهورية، رغم صعوبة السنة وفقدان الثقة والتشتت في بعض الأوقات، وهما تصنفان من الأوائل منذ صغرهما، لذلك توقعت أن يتم ترتيبهما على مستوى الجمهورية".

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