عبد الحميد معالي يشارك في مران الزمالك ويخوض الفقرة الفنية والبدنية

انتظم المغربي عبد الحميد معالي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت، مساء اليوم الإثنين، على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

جاء ذلك عقب إعلان النادي التعاقد معه لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي اتحاد طنجة المغربي.

وشارك عبد الحميد معالي في الفقرة البدنية والتأهيلية بجانب التدريبات الفنية مع زملائه بالفريق.

وخاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية وتأهيلية خاصة في بداية المران الذي أقيم مساء اليوم الاثنين على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

تفاصيل مران الزمالك

وأدى لاعبو الزمالك تدريبات بدنية متنوعة باستخدام أدوات الجيمانيزيوم المخصصة التي تم اصطحابها إلى ملعب المران تحت إشراف الإسباني راؤول لوبيز مدرب الأحمال بالفريق.

وتم التركيز خلال الفقرة على رفع الحمل البدني بشكل تدريجي خاصة بعد عودة الفريق من الراحة عقب انتهاء المعسكر الأخير.

وكان الزمالك حصل على راحة سلبية أمس الأحد بعد انتهاء المعسكر المغلق الذي أقيم بالعاصمة الإدارية.

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