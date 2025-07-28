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محافظات

محافظ دمياط يرأس اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التأمين الصحي الشامل

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

ترأس الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، اليوم، اجتماعا موسعا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بملف منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب المحافظ، والدكتور عمرو حنفي مستشار المحافظ لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير شمال سيناء، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة، ورشا مصلح رئيس فرع هيئة التأمين الصحي، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، وممثلي الجهات المعنية.

مناقشة اشتراطات GAHAR وإدراج المنشآت ضمن المنظومة

استهل المحافظ الاجتماع باستعراض خطة معاينة المنشآت الصحية، وذلك في إطار متابعة تطبيق اشتراطات ومعايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)، تمهيدًا لإدراج هذه المنشآت ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، التي ستنطلق في محافظة دمياط ضمن المرحلة الثانية للمشروع القومي.

المحافظ يجتمع لبحث المستجدات المتعلقة بملف منظومة التأمين الصحي الشامل
المحافظ يجتمع لبحث المستجدات المتعلقة بملف منظومة التأمين الصحي الشامل

توفير أراضٍ وتطوير الوحدات القائمة لتغطية المناطق بالخدمة

كما تم استعراض موقف الأراضي المتاحة لإنشاء وحدات صحية جديدة، إلى جانب مقترحات تطوير الوحدات الصحية القائمة وتطويعها وفقًا للمعايير المعتمدة، لضمان تغطية شاملة لجميع المناطق بالخدمة الصحية المتكاملة.

المحافظ: تنسيق كامل بين الجهات لتحقيق مستهدفات المنظومة

وأكد الدكتور أيمن الشهابي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين كافة الجهات المعنية لوضع خطة عمل واضحة، تضمن تنفيذ الرؤى المقترحة وفقًا لمحاور وإستراتيجية منظومة التأمين الصحي الشامل، مع العمل على تلافي المعوقات قبل حدوثها، لتحقيق المستهدفات التي وضعتها الدولة المصرية لتقديم خدمات طبية وعلاجية متميزة للمواطنين.

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