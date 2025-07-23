تفاصيل خطة الطيران المدني لتطوير القطاع، رفع السعة الاستيعابية لمطار القاهرة إلى 60 مليون راكب سنويا، وتحديث أسطول شركتي مصر للطيران وايركايرو، طرح فرص استثمارية لتشغيل المطارات

أعدت وزارة الطيران المدني خطة طموحة للنهوض بصناعة الطيران المدني في مصر من خلال تطوير خطوط الطيران وزيادة أسطول الشركة الوطنية مصر للطيران والوصول إلى وجهات جديدة للسفر، وتطوير أنظمة الملاحة الجوية.

خطة وزارة الطيران لتطوير القطاع



وأكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، أن استراتيجية وزارة الطيران المدني تستهدف تطوير قطاع الطيران المدني باعتباره أحد محركات التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمار.

أوضح وزير الطيران المدني أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث البنية التحتية للمطارات المصرية وفقًا للمعايير الدولية وتعزير الشراكة بين القطاعين الخاص والعام (PPPs)، إلى جانب مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم (4) بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف رفع السعة الإستيعابية إلى ستين مليون راكب سنويًا؛ والمتوقع أن يصبح نموذجًا رائدًا في تصميم وتشغيل المطارات العالمية، حيث سيتم الاعتماد على التقنيات الذكية ليكون فى مصاف مباني الركاب الأكثر تطورًا حول العالم.

إعداد خارطة طريق متكاملة لطرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل المطارات

وأشار وزير الطيران المدني إلي أن الوزارة تتعاون حاليا مع مؤسسة التمويل الدولية كمستشار استراتيجي للوزارة، في إطار إعداد خارطة طريق متكاملة لطرح فرص استثمارية لتطوير وتشغيل (11) مطارًا مصريًا بالشراكة مع القطاع الخاص، مع الحفاظ الكامل على سيادة الدولة وملكية الأصول، وتستهدف الإستراتيجية جذب استثمارات وخبرات تشغيلية متقدمة لتحديث البنية التحتية، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين تجربة المسافرين، مع الإلتزام بمعايير الإستدامة البيئية،، ودعا الحفني رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى دعم جهود الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مشروعات الطيران المدني.

استراتيجية تطوير الشركة الوطنية مصر للطيران

وأوضح وزير الطيران المدني أن استراتيجية تطوير الشركة الوطنية مصر للطيران تتضمن تعزيز أسطولها بانضمام 34 طائرة جديدة من أحدث الطرازات العالمية، على ان يبدا تسلم اول طائره مع نهايه العام الجارى ويستمر الاستلام تباعا حتى عام 2031، فضلا عن تحسين مستوى الخدمات المقدمه للمسافرين، والتوسع في الخطوط الجديدة حول العالم وفقا لسياسه العرض والطلب، إضافة إلى التحول الرقمي الكامل، وتطوير العنصر البشري، وتحسين الأداء المالي، وتنويع مصادر الدخل، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي من خلال التحالفات والشراكات مع شركات الطيران العالمية.

وقال إن استراتيجية تطوير وزارة الطيران المدني تستهدف أيضا تطوير شركة إير كايرو بإعتبارها ذراعًا اقتصاديًا للطيران منخفض التكاليف، موضحًا أن الخطة تستهدف التوسع في الوجهات الجديدة بأسواق أوروبا الشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط، وتطوير الأسطول الذى سيصل إلى (45) طائره بنهاية عام 2026، وتقديم خدمات بأسعار تنافسية لدعم السياحة الوطنية.

وفي إطار دعم الدور المصري على الساحة الدولية، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية دعم ترشيح مصر لعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي خلال الدورة القادمة، مشيرًا إلى الدور التاريخي والفعّال الذي تلعبه مصر في دعم منظومة الطيران المدني العالمي، وداعيًا السفراء الجدد إلى بذل الجهود لحشد الدعم الدولي لهذا الترشيح من الدول الأعضاء بالمجلس.

تدريب الكوادر الأفريقية في مجال الطيران

وتابع أن الوزارة وضعت في اعتبارها أهمية خاصة لتدريب الكوادر الأفريقية في مجال الطيران، وأهمية الترويج للبرامج التدريبية والخدمات الفنية التي تقدمها مصر في هذا الشأن، في إطار دعم التعاون الثنائي مع الدول الشقيقة في القارة الأفريقية.

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