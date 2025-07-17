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أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 156 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الصحة والسكان
وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، فيتو

 نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 156، الصادر في 17 يولية 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الصحة والسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة النقل.


-قرار وزارة الصحة والسكان رقم 182 لسنة 2025، بشأن المواصفات والمعايير اللازم توافرها، لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمى.
قرارات وزارة التنمية المحلية، بنزع ملكية العقارات والأراضى بحي السلام، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4583 لسنة 2023، المعدل لقرار رقم 1370 لسنة 2023.
-وقرار وزارة النقل، الهيئة العامية لميناء الإسكندرية، بإضافة فقرة أخيرة إلى البند رقم (٥- ١- ١١ تداول البضائع الخطرة) من القرار رقم ٢٧٦٦ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، نصها الآتى:
"وفى حالة تداول (شحن / تفريغ) بضائع خطرة (1 Class مفرقعات) يتم تعيين لنش تأمين إطفائى للتواجد بجوار السفينة أثناء التداول (الشحن أو التفريغ) ويتم تعيين اللنش المذكور بناء على إخطار من إدارة الحماية المدنية المختصة.

 


 

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