أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 156 بجريدة الوقائع المصرية

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 156، الصادر في 17 يولية 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الصحة والسكان، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة النقل.



-قرار وزارة الصحة والسكان رقم 182 لسنة 2025، بشأن المواصفات والمعايير اللازم توافرها، لاعتبار المياه صالحة للشرب وللاستعمال الآدمى.

-وقرارات وزارة التنمية المحلية، بنزع ملكية العقارات والأراضى بحي السلام، الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4583 لسنة 2023، المعدل لقرار رقم 1370 لسنة 2023.

-وقرار وزارة النقل، الهيئة العامية لميناء الإسكندرية، بإضافة فقرة أخيرة إلى البند رقم (٥- ١- ١١ تداول البضائع الخطرة) من القرار رقم ٢٧٦٦ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، نصها الآتى:

"وفى حالة تداول (شحن / تفريغ) بضائع خطرة (1 Class مفرقعات) يتم تعيين لنش تأمين إطفائى للتواجد بجوار السفينة أثناء التداول (الشحن أو التفريغ) ويتم تعيين اللنش المذكور بناء على إخطار من إدارة الحماية المدنية المختصة.





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