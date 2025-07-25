منتخب الناشئين تحت 17 عاما يفوز على النصر للتصدير بخماسية

فاز منتخب الناشئين تحت 17 عامًا على فريق النصر للتصدير بخمسة أهداف دون رد، بالمباراة التي جمعتهما اليوم على أحد ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر ضمن برنامج الإعداد لكأس العالم للناشئين "قطر 2025".

أحرز أهداف المنتخب الوطني عمر كمال ومحمد مصطفى وزياد أيوب وسيف الجبالي ومحمد حمد.

وكلف الاتحاد المصري لكرة القدم الجهاز الفنى بقيادة أحمد الكاس بالإعداد للمشاركة فى البطولة في إطار استعدادات فريقه للمشاركة في كأس العالم المقرر إقامتها بقطر في نوفمبر المقبل.

أحمد الكاس يتحدث عن طموحه في كأس العالم للشباب

يستعد منتخب مصر للناشئين للمشاركة في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025، التي تقام في رحاب دولة قطر في الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر المقبل، وستضم 48 منتخبًا في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأعرب أحمد الكاس أسطورة كرة القدم المصرية ومدرب منتخب مصر للناشئين، عن سعادته بمشاركة منتخب بلاده، مؤكدًا أن استضافة قطر للبطولة العالمية للناشئين تبعث على الفخر والاعتزاز لدى جميع العرب.

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