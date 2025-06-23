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حوادث

تغريم إعلامية شهيرة ١٠٠ ألف جنيه بتهمة سب خالد يوسف وزوجته

خالد يوسف، فيتو
خالد يوسف، فيتو

قضت محكمة القاهرة الأقتصادية، بتغريم إعلامية 100 ألف جنيه لاتهامها بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي.

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وكانت جهات التحقيق قررت إحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، على خلفية القضية رقم 111 لسنة 2025 جنح اقتصادية، بعد مشاركتها منشورًا، تضمن عبارات مسيئة وتشهيرا بحق المخرج وزوجته شاليمار الشربتلي.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تقدم خالد يوسف ببلاغ رسمي، اتهم فيه إعلامية بالتشهير به وبزوجته، بعد مشاركتها منشورًا عبر صفحتها الشخصية.

وأدعى مصطفي رمضان، دفاع المخرج خالد يوسف مدنيًا على سبيل التعويض المؤقت.

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