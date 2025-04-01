الثلاثاء 01 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

الرئيس الراحل حسني
الرئيس الراحل حسني مبارك، فيتو

كشف الإذاعي والشاعر الغنائي الكبير عمر بطيشة، كواليس مكالمة الرئيس الراحل حسني مبارك معه ببرنامجه الإذاعي الشهير “شاهد على العصر”.

مداخلات وحلقات مهمة في تاريخ عمر بطيشة الإذاعي 

وقال عمر بطيشة خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: في الحقيقة أنني أعتز بجميع الحلقات وعلى رأسها حوارى مع الرئيس مبارك وايضا مع الشيخ محمد متولي الشعراوي والموسيقار محمد عبد الوهاب، وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وزكي نجيب محمود ومصطفى أمين.

حلقة مبارك ومداخلته الشهيرة مع عمر بطيشة

ولفت: “كانت لي حلقة شهيرة  مع الرئيس الراحل مبارك كانت لها أصداء قوية ليس فقط علي الصعيد المحلي ولكن عربيا وعالميًا وذلك بعدما طرحت على الرئيس الراحل مبارك لأول مرة سؤالًا حول نية توريث الحكم”.


وأوضح:"لم يكن مرتب له مداخلة الرئيس مبارك معي ولم يكن الحوار متفق عليه ولكنه كان تلقائي، ولم يعرف مبارك أنني سأطرح عليه هذا السؤال لكي ينفي نية توريث الحكم، وأؤكد لك أن الرئيس الراحل فوجيء  بهذا السؤال اثناء الحوار ولذلك في اليوم التالي بعد إذاعة الحوار كان لديه اجتماع مع بعض الصحفيين ومنهم عمرو الليثي وسألوه عن تصريحاته معي حولي نية توريث الحكم كونها كانت مفاجأة للرأي العام المصري والعالمي فرد عليهم مبارك نصًا: "أها بطيشة..بطيشة زحلقني" وهذا ما حكاه لي عمرو الليثي عقب الإجتماع.

وبسؤاله هل عاتبك مبارك بعد نهاية الحلقة علي طرح هذا السؤال؟ أكد عمر بطيشة:"لم يعاتبني أو ينتقدني ولكنه كان سعيدًا بالحوار وشعر بأريحية شديدة ومنشرح الصدر ومازحني كثيرًا اثناء الحوار  ومقبل علي الأسئلة بروح طيبة جدا وبمنتهي التواضع، ولم يكن يملك أحدا حتي من كبار الصحفيين الجرأة ليسأل الرئيس مبارك طرح السؤال  المكتوم في الشارع المصري ولكني أخذت المسئولية إيمانًا بأمانتي الإذاعية ومصداقيتي أمام المستمعين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

عمر بطيشة حسني مبارك مبارك شاهد على العصر الشعراوي توفيق الحكيم نجيب محفوظ

مواد متعلقة

خدع مبارك ونصب على الإخوان، فضيحة جديدة تلاحق أيمن نور مستريح أسطنبول

أحمد شوبير يعتذر لأسرة حسني مبارك لهذا السبب

عمر بطيشة يقدم الموسم الثاني من برنامج أغاني لها تاريخ في رمضان

الأكثر قراءة

شاهد مجانًا، بث مباشر مباراة الأهلي المصري والهلال السوداني في منافسات دوري أبطال أوروبا لحظة بلحظة (0/0)

بث مباشر، مشاهدة مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

تركي آل الشيخ يعلن إلغاء تصوير فيلم The Seven Dogs بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز

بث مباشر، مشاهدة مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد في كأس ملك إسبانيا 2025

عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

بث مباشر، مشاهد مباراة بيراميدز والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال أفريقيا 2024-2025

وزارة الطاقة السورية تعلن انقطاع الكهرباء عن جميع أنحاء البلاد

بث مباشر، مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والشباب في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025

منوعات

المزيد

زحام بشوارع وسط البلد مساء ثاني أيام عيد الفطر المبارك (فيديو وصور)

شاهد، إقبال على المطاعم ومحلات الحلوى بشوارع وسط البلد في ثاني أيام عيد الفطر

الجلوس أمام النيل والتقاط السيلفي، أبرز مظاهر الاحتفال في ثاني أيام عيد الفطر المبارك (صور)

إقبال المواطنين على المراكب النيلية في ثاني أيام عيد الفطر (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الثلاثاء

سعر النحاس اليوم الثلاثاء بالأسواق

آخر تطورات سعر القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم سماع سورة القدر في المنام وعلاقته بطول العمر

هل يجوز إخراج زكاة الفطر بعد العيد؟ رد حاسم من الإفتاء

الحجُرات، آداب وأحكام في سورة التوجيهات الربانية لعباده المؤمنين

المزيد
الجريدة الرسمية