عمر بطيشة يكشف كواليس المكالمة الخطيرة مع مبارك

كشف الإذاعي والشاعر الغنائي الكبير عمر بطيشة، كواليس مكالمة الرئيس الراحل حسني مبارك معه ببرنامجه الإذاعي الشهير “شاهد على العصر”.

مداخلات وحلقات مهمة في تاريخ عمر بطيشة الإذاعي

وقال عمر بطيشة خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: في الحقيقة أنني أعتز بجميع الحلقات وعلى رأسها حوارى مع الرئيس مبارك وايضا مع الشيخ محمد متولي الشعراوي والموسيقار محمد عبد الوهاب، وتوفيق الحكيم ويوسف إدريس ونجيب محفوظ وزكي نجيب محمود ومصطفى أمين.

حلقة مبارك ومداخلته الشهيرة مع عمر بطيشة

ولفت: “كانت لي حلقة شهيرة مع الرئيس الراحل مبارك كانت لها أصداء قوية ليس فقط علي الصعيد المحلي ولكن عربيا وعالميًا وذلك بعدما طرحت على الرئيس الراحل مبارك لأول مرة سؤالًا حول نية توريث الحكم”.

وأوضح:"لم يكن مرتب له مداخلة الرئيس مبارك معي ولم يكن الحوار متفق عليه ولكنه كان تلقائي، ولم يعرف مبارك أنني سأطرح عليه هذا السؤال لكي ينفي نية توريث الحكم، وأؤكد لك أن الرئيس الراحل فوجيء بهذا السؤال اثناء الحوار ولذلك في اليوم التالي بعد إذاعة الحوار كان لديه اجتماع مع بعض الصحفيين ومنهم عمرو الليثي وسألوه عن تصريحاته معي حولي نية توريث الحكم كونها كانت مفاجأة للرأي العام المصري والعالمي فرد عليهم مبارك نصًا: "أها بطيشة..بطيشة زحلقني" وهذا ما حكاه لي عمرو الليثي عقب الإجتماع.

وبسؤاله هل عاتبك مبارك بعد نهاية الحلقة علي طرح هذا السؤال؟ أكد عمر بطيشة:"لم يعاتبني أو ينتقدني ولكنه كان سعيدًا بالحوار وشعر بأريحية شديدة ومنشرح الصدر ومازحني كثيرًا اثناء الحوار ومقبل علي الأسئلة بروح طيبة جدا وبمنتهي التواضع، ولم يكن يملك أحدا حتي من كبار الصحفيين الجرأة ليسأل الرئيس مبارك طرح السؤال المكتوم في الشارع المصري ولكني أخذت المسئولية إيمانًا بأمانتي الإذاعية ومصداقيتي أمام المستمعين".

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