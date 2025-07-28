خسر من إيران، منتخب الشباب يواصل رحلة السقوط في مونديال الطائرة بأوزبكستان

الكرة الطائرة، خسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة شباب تحت 19 عاما، أمام منتخب إيران بنتيجة (0-3)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الإثنين، في الجولة الرابعة من دور المجموعات، ببطولة العالم المقامة بأوزبكستان خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل.

وخاض المنتخب الوطني حتى الآن 4 مباريات في دور المجموعات ببطولة العالم، جاءت نتائجها كالتالي:

مصر (3) - (0) تونس

مصر (1) - (3) إسبانيا

مصر (0) - (3) إيطاليا

مصر (0) - (3) إيران

منتخب مصر يخسر أمام إسبانيا

وخسر المنتخب الوطني للكرة الطائرة للشباب تحت 19 عاما، أمام منتخب إسبانيا بنتيجة (1-3)، في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة العالم.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (20-25) - (25-23) - (16- 25) - (20-25).

ويحتل المنتخب الوطني حاليا المركز الخامس في ترتيب المجموعة الثالثة بـ3 نقاط.

وجاء ترتيب مجموعة الفراعنة كالتالي:

ترتيب مجموعة منتخب مصر، فيتو

وكان المنتخب قد حقق الفوز على منتخب تونس بنتيجة (3-0) في الجولة الأولى من المونديال.

ويلعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جوار كل من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا".

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة

وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق".

الجهاز الفني لمنتخب مصر

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من: البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب.

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