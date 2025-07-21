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رياضة

الكرة الطائرة، الزمالك يدعم صفوفه بمحترفة كرواتية

ماتيا ماجديتش
ماتيا ماجديتش

الكرة الطائرة، دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مباشرة مع اللاعبة الكرواتية ماتيا ماجديتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات للموسم المقبل 2025/2026.

وتلعب الكرواتية ماتيا ماجديتش حاليا ضمن صفوف فريق الشارقة الإماراتي، وتقدم مستويات مميزة فنيا وبدنيا.

وعلمت “فيتو”، أن الزمالك اقترب من الإعلان الرسمي عن اكتمال الصفقة.

وفيما يلي بعض المعلومات عن المحترفة الكرواتية ماتيا ماجديتش:

الطول: 185 سم

الوزن: 74 كجم

النادي: الشارقة الإماراتي

تاريخ الميلاد: 16 نوفمبر 1991

المنتخب: كرواتيا

ويسعى مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة سيدات خلال الموسم المقبل، من أجل منافسة الأهلي على البطولات المحلية والقارية.

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