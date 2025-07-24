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رياضة

منتخب مصر يهزم تونس بثلاثية في بطولة العالم لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة

منتخب شباب الطائرة،فيتو
منتخب شباب الطائرة،فيتو

منتخب الطائرة، استهل المنتخب الوطني لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة بقيادة مديره الفني هاني مصيلحي، مشواره في بطولة العالم المقامة بأوزبكستان خلال الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى 4 أغسطس المقبل بالفوز على نظيره التونسي بنتيجة 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: "25-18، 30-28، 28-26".

وتألق من صفوف منتخبنا الوطني أحمد البحيري الذي نجح في تسجيل 16 نقطة بواقع 14 نقطة من الضرب القوي من على الشبكة ونقطة من الإرسال الساحق المباشر، ونقطة من حائط الصد.

موعد المباراة المقبلة لمنتخب مصر لشباب الكرة الطائرة في بطولة العالم

ومن المقرر، أن يلتقي منتخبنا الوطني مع نظيره الإسباني في الثانية عشر ظهر غدًا الجمعة، على صالة طشقند الدولية.

ويلعب شباب الفراعنة في المجموعة الثالثة إلى جوار كلًا من: "إيران، إيطاليا، تونس، بولندا، إسبانيا".

قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة  

وتضم قائمة منتخب مصر لشباب الكرة الطائرة 12 لاعبًا، هم: "مصطفى شريف، مهند ربيع، خالد محمود، عمر مجدي، عمر وائل، حمزة ياسين، محمد نصر، زياد محمد غنيم، أحمد يوسف، أحمد محمد البحيري، عمر عبد العزيز، ومحمد السيد الدقاق".

الجهاز الفني لمنتخب مصر لشباب الكرة الطائرة تحت 19 سنة

ويضم الجهاز الفني للفراعنة كلًا من:البرازيلي بيرسي أونكن مشرفًا عامًا على منتخبات الشباب والناشئين، هاني مصيلحي مديرًا فنيًا، مصطفى هلال مدربًا عامًا، أحمد سعيد محللًا تقنيًا، محمد يونس طبيبًا للمنتخب.

ويترأس بعثة المنتخب المصرى في أوزبكستان الدكتور شوكت صابر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حيث يتطلع المنتخب إلى تقديم أداء مشرف يعكس تطور مستوى الكرة الطائرة المصرية تحت قيادة مجلس الإدارة برئاسة المهندس ياسر قمر.

وحرص المهندس ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة على عقد اجتماع مع الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر إلى اوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم وطالب رئيس الاتحاد من الجميع بذل أقصى جهد من أجل الظهور بشكل مميز يليق باسم ومكانة مصر.

ونجح مجلس الإدارة في توفير برنامج إعداد قوي لمنتخب الناشئين قبل السفر الى أوزبكستان للمشاركة في بطولة العالم.

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