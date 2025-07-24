الكرة الطائرة، الزمالك يعلن تجديد عقد داليا المرشدي

الكرة الطائرة، أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، تجديد تعاقد لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة داليا المرشدي، لمدة موسمين إضافيين.

الزمالك يدعم صفوفه بمحترفة كرواتية

وفي سياق متصل، دخل مسؤولو نادي الزمالك في مفاوضات مباشرة مع اللاعبة الكرواتية ماتيا ماجديتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات للموسم المقبل 2025/2026.

وتلعب الكرواتية ماتيا ماجديتش حاليًّا ضمن صفوف فريق الشارقة الإماراتي، وتقدم مستويات مميزة فنيًّا وبدنيًّا.

وعلمت “فيتو”، أن الزمالك اقترب من الإعلان الرسمي عن اكتمال الصفقة.

وفيما يلي بعض المعلومات عن المحترفة الكرواتية ماتيا ماجديتش:

الطول: 185 سم.

الوزن: 74 كجم.

النادي: الشارقة الإماراتي.

تاريخ الميلاد: 16 نوفمبر 1991.

المنتخب: كرواتيا.

ويسعى مسؤولو الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة سيدات خلال الموسم المقبل، من أجل منافسة الأهلي على البطولات المحلية والقارية.

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