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رياضة

الكرة الطائرة، مريم متولي تقترب من الانتقال للدوري الإيطالي

مريم متولي، فيتو
مريم متولي، فيتو

الكرة الطائرة، تستعد مريم متولي لاعبة الزمالك والمنتخب الوطني للكرة الطائرة، لخوض تجربة احترافية في الدوري الإيطالي، بداية من الموسم المقبل 2025/2025.

وشهدت الساعات الماضية تقدم ملحوظ في مفاوضات اللاعبة مع نادي بوستو أرسيتسيو الإيطالي، من أجل الانضمام بداية من الموسم المقبل.

ولعبت مريم متولي للأهلي والزمالك، وساهمت بشكل كبير في الحصول الفريقين على عدد كبير من البطولات.

الزمالك يدعم صفوفه بمحترفة كرواتية

وفي سياق متصل، دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات مباشرة مع اللاعبة الكرواتية ماتيا ماجديتش، لتدعيم صفوف الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات للموسم المقبل 2025/2026.

وتلعب الكرواتية ماتيا ماجديتش حاليا ضمن صفوف فريق الشارقة الإماراتي، وتقدم مستويات مميزة فنيا وبدنيا.

وعلمت “فيتو”، أن الزمالك اقترب من الإعلان الرسمي عن اكتمال الصفقة.

وفيما يلي بعض المعلومات عن المحترفة الكرواتية ماتيا ماجديتش:

الطول: 185 سم

الوزن: 74 كجم

النادي: الشارقة الإماراتي

تاريخ الميلاد: 16 نوفمبر 1991

المنتخب: كرواتيا

ويسعى مسئولو الزمالك لتدعيم صفوف فريق الكرة الطائرة سيدات خلال الموسم المقبل، من أجل منافسة الأهلي على البطولات المحلية والقارية.

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