الصحة: تحويل المتسببين في تأخير طلب المستلزمات الطبية بمستشفى سيدي غازي للتحقيق

استكملت وزارة الصحة والسكان، تنفيذ المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني على المنشآت الطبية في جميع المحافظات، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، سعيا نحو التواصل المباشر مع المواطنين، ورفع كفاءة المنشآت الطبية وتقديم خدمة طبية ذات جودة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المرحلة الرابعة من حملة المرور الميداني استهدفت محافظة كفر الشيخ، وتضمنت مرور فريق الحوكمة والمراجعة الداخلية على إدارة سيدي غازي الصحية، حيث تفقد الفريق مستشفى سيدي غازي، ومكتب صحة سيدي غازي، ووحدة طب أسرة الاتحاد، وذلك لرصد أي قصور في مستوى الخدمة، واتخاذ الإجراءات التصحيحية على رأس العمل.

توقف خدمة تحليل غازات الدم لعدم توافر المستلزمات الخاصة

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الفريق بدأ جولته بتفقد مستشفى سيدي غازي، حيث تفقد جميع الأقسام، وأثناء المرور على المعمل تلاحظ توقف خدمة تحليل غازات الدم لعدم توافر المستلزمات الخاصة به، وتم التواصل مع الوزارة والمديرية لسرعة توفير النواقص من المستلزمات في أسرع وقت، كما تلاحظ تدوين بيانات المرضى بالملفات بطريقة خاطئة، فتم تدريب الفريق الطبي أثناء المرور، على أساسيات ومعايير التسجيل الطبي، وتم التواصل مع المديرية لعمل تدريب للفريق الطبي والمتابعة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تلاحظ وجود بعض الأجهزة غير مستخدمة، ومنها جهاز التراساوند بقسم التعقيم، وجهاز كاربو بعيادة الجلدية، وجميع أجهزة معمل الأسنان، وذلك لعدم توافر المستلزمات الخاصة بهم، وتقاعس المسئول عن طلب المستلزمات، وتم التواصل مع المديرية وتم تحويل المتسببين في عدم طلب المستلزمات للتحقيق، والتوجيه بضرورة توفير تلك المستلزمات لتفعيل الأجهزة والاستفادة القصوى منها.

حملات التفتيش

لفت «عبد الغفار» إلى أنه تلاحظ عدم تفعيل العيادات المسائية في تخصصات الباطنة والأطفال والعظام والجراحة، والمفعل فقط بالفترة المسائية الأسنان، والعلاج الطبيعي، وتم التوجيه بتفعيل جميع التخصصات في العيادات المسائية لاستيعاب جميع الحالات المترددة علي المستشفى، كما تم التواصل مع المديرية وتحويل مسئول مركز المعلومات إلى التحقيق، لإدلائه ببيانات وإحصائيات غير صحيحة، وتم التوجيه بتفعيل الدور الإشرافي من المديرية.

عدم وجود خدمة علاج جذور أو تركيبات متحركة رغم وجود معمل

ونوه «عبد الغفار» إلى أنه في ختام الجولة التفقدية بالمستشفى تلاحظ ضعف التردد على قسم الأسنان وعدم وجود خدمة علاج جذور أو تركيبات متحركة رغم وجود معمل، وفنيين معمل أسنان، ومعمل التركيبات مجهز منذ 2017 ولا يوجد به مواد ومستلزمات، ولا يوجد به حالات تردد، وتم التواصل مع المديرية لسرعة تفعيل تلك الخدمات بعيادة الأسنان.

واستطرد «عبدالغفار» أن الفريق واصل جولته في إدارة سيدي غازي الصحية بالمرور على مكتب صحة سيدي غازي، وتبين أثناء المرور عدم وجود جهاز تحاليل "كيميا الدم" لعمل التحاليل الدورية للسيدات الحوامل، وتم التواصل مع المديرية أثناء المرور وتم إرسال مندوب من قبل مدير الإدارة الصحية، واستلام جهاز للوحدة وتم تشغيل الخدمة.

وتابع «عبد الغفار» أنه تلاحظ تحويل عينات الغدة من الوحدات الفرعية إلى مكتب الصحة عن طريق أسر المواليد، وليس عن طريق مندوب من الوحدة أو الإدارة، وتم التواصل مع المديرية وتحويل المتسببين في هذه الواقعة للتحقيق، كما تلاحظ عدم التزام الفريق الطبي بالفئة المستهدفة الخاصة بمبادرة الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وتم تدريب الفريق الطبي أثناء المرور وتوجيه الإدارة الصحية بالمتابعة الدورية.

وأوضح «عبد الغفار» أن الفريق اختتم جولته في إدارة سيدي غازي الصحية، بالمرور على "وحدة طب اسرة الاتحاد" وتلاحظ أثناء المرور تعطل جهاز الضغط بقسم الاستقبال، وتم التواصل مع المديرية وتوفير جهاز أخر أثناء المرور، كما تلاحظ تعطل منظم أسطوانة الأكسجين بغرفة الاستقبال والطوارئ، وتم التواصل مع المديرية لضرورة توفير منظم آخر، لتغطية الاحتياجات،



وأضاف «عبد الغفار» أن تلاحظ تدوين البيانات غير كاملة بملفات المرضى، وتم التنسيق مع المديرية والتوجيه بتدريب الفريق الطبي على أساسيات التسجيل الطبي والمتابعة الدورية، كما تلاحظ عدم توافر بعض المستلزمات بعيادة الأسنان، وتم التواصل مع المديرية واتخاذ إجراءات فورية لإمداد الوحدة بالنواقص من المستلزمات من خلال هيئة الشراء الموحد وجاري عملية التوريد.

وذكر «عبد الغفار» أن المرور تم بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبمشاركة القطاع العلاجي، وقطاع الرعاية الاساسية، وإدارة الصيدلة، وتنظيم الأسرة، ومكافحة العدوى، والمشروعات، لاتخاذ إجراءات فورية لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.