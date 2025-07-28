أسباب رعشة الجسم وطرق التعامل معها

أسباب رعشة الجسم، يعاني بعض الأشخاص في كثير من الأحيان من رعشة لا يمكن السيطرة عليها في أيديهم أو أجزاء مختلفة من أجسامهم طبيًا، تسمى هذه الحالة بالرعشة الأساسية.

تحدث عندما تهتز أجزاء مختلفة من الجسم خاصةً اليدين، ومهما حاولت، لا يمكن السيطرة عليها وبخلاف اليدين، تؤثر الرعشة الأساسية أحيانًا على الصوت أو الرقبة أو الظهر أو الساقين بحسب Onlymyhealth.

مع أن هذه الحالة، في معظم الأحيان، لا تُسبب آثارًا سلبية على الصحة على المدى الطويل، وبالتالي لا تستدعي العلاج، إلا أنها قد تصبح مصدر إزعاج أثناء أداء المهام اليومية.



أسباب الرعشة الأساسية



وفقًا لتقديرات الخبراء، فإن الرعشات الأساسية تؤثر على حوالي 1% من جميع الأشخاص في جميع أنحاء العالم، وحوالي 5% من الأشخاص فوق سن الستين.

و قد يواجه بعض الأفراد صعوباتٍ بسيطةً في أداء بعض الأنشطة، لكن الكثيرين يستطيعون تعويضها. مع ذلك، سيأتي وقت تصبح فيه الرعشة الأساسية مشكلةً في الأعمال والأنشطة الدقيقة، مثل الكتابة اليدوية، أو أداء المهام باستخدام أدوات الطعام، أو الخياطة، أو أي شيءٍ يتطلب دقةً عملية.

ولا يزال سبب الرعشة الأساسية مجهولًا. ووفقًا للأبحاث، فإن أحد الاحتمالات هو خلل في الاتصال بين المخيخ المسؤول عن التحكم فيتنسيق العضلات وأجزاء أخرى من الدماغ

ويبدو أن هذه الحالة موروثة لدى معظم الناس من أحد الوالدين وعندما يصاب أحد الوالدين بمتلازمة ET، فإن احتمالية الإصابة بها تبلغ 50% مشكلة وراثية

وفقا للبحث، قد تشمل الأسباب الأخرى القلق والتعب وقلة النوم والإفراط في تناول الكافيين وممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو فرط نشاط الغدة الدرقية.



كيفية علاج الرعشة الأساسية؟



تقترح الدراسات بعض الاستراتيجيات التي يمكن من خلالها علاج الرعشة الأساسية بشكل فعال، ولكن إذا ساءت شدة الحالة، فمن المستحسن زيارة الطبيب:



تغييرات نمط الحياة



هناك بعض التغييرات المحتملة في نمط الحياة التي قد تساعد في تقليل رعشة اليد لدى الأشخاص الذين يعانون من رعشة فسيولوجية متزايدة، وهي:

تجنب التمارين الشاقة

عدم تناول المنشطات، مثل الكافيين والأمفيتامينات



علاج الحالات الأساسية



عادةً ما تختفي رعشة اليد المرتبطة بحالة كامنة، مثل فرط نشاط الغدة الدرقية، بعد العلاج المناسب.

التقنيات النفسية:

قد يستفيد الأشخاص الذين يعانون من الرعشة المرتبطة بالقلق أو نوبات الهلع من استخدام تقنيات الاسترخاء مثل تمارين اليقظة والتنفس.

الأدوية



على من يعاني من رعشة أثناء تناول الدواء إبلاغ طبيبه بالآثار الجانبية وقد يُعدّل الطبيب جرعة الدواء أو يصف دواءً آخر.

العلاج الطبيعي



قد ينصح المعالج بتمارين بدنية مثل التحكم في العضلات، وتحسين الأداء، وتقوية العضلات، أو التنسيق والتوازن، كما قد يفيد التأمل.



يجب على الأشخاص الذين يُصابون برعشة مفاجئة في أيديهم أو أجزاء أخرى من أجسامهم مراجعة الطبيب للحصول على تشخيص.

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