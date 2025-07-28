أحدث إحصاء، صوامع الشرقية تستقبل 603351 طن قمح محلي

أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية أن ما تم توريده من الأقماح خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ ١٣٦ طن و٥٣٥ كيلو، ليصل إجمالي ما تم توريده حتى اليوم ٦٠٣٣٥١ طن و١١ كيلو جرام قمح.

تحرير إذن خروج بوابة نقل للكميات

وألمح وكيل وزارة التموين إلى أنه يتم تحرير إذن خروج بوابة نقل للكميات التي يتم نقلها محددًا به (رقم السيارة- اسم السائق -وزن الكمية المنقولة- درجة النظافة- اسم مركز التجميع والجهة التابع لها - اسم الموقع التخزيني المنقول اليه والجهة التابعة له).

التزام المزارعين بتوريد القمح

وشدد المهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة على ضرورة التزام المزارعين بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعًا لحدوث فاقد، موكدًا أن الدولة لا تدخر جهدًا في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

محافظ الشرقية

وبدوره أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية علي أهمية الدور الذي تقوم به مديريتي الزراعة والتموين في متابعة عملية حصاد وتوريد محصول القمح مع المزارعين على مستوى المحافظة ومساعدتهم في سرعة تسليمه لصوامع التخزين، موجهًا الجهات المعنية بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتحقيق أكبر كمية توريد العام الجاري.

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