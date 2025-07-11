إزالة 8 حالات بناء مخالف على أملاك الدولة وأراض زراعية في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، غرب محافظة قنا، وبتوجيهات المهندس ياسر حمادي رئيس المركز، وبرئاسة احمد سلمي نائب رئيس المركز وأحمد البتيتي رئيس قرية البحري قمولا ومحمود مصطفى رئيس قرية طوخ، جهودها المكثفة لمواجهة البناء المخالف وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحق المخالفين.



وفي هذا الإطار تم تنفيذ حملة إزالة موسعة اليوم بناحية طوخ أسفرت عن إزالة ٨ حالات تعد على أرض زراعيه بمساحه ٢٥٠٠ متر شملت التعديات مبانى مقامة بالطوب الأبيض والأسمنت بدون ترخيص.

الحفاظ على هيبة الدولة بقنا

وأكد على أن هذه الإزالات تأتي في إطار الحفاظ على هيبة الدولة، مؤكدًا على استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة من قِبل رؤساء الوحدات القروية لرصد أي مخالفات جديدة والتعامل معها بشكل فوري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتعدين.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن التصدي الحاسم لكافة أشكال التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستمرارا لأعمال الموجة 26 لإزالة التعديات.



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