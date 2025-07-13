الأحد 13 يوليو 2025
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محافظات

إزالة 12 حالة بناء مخالف بالوقف في قنا

إزالة 12 حالة بناء
إزالة 12 حالة بناء مخالف بالوقف في قنا

قاد الحملة الحسيني صبري، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، شمال محافظة قنا،بعضوية محمود حسب النبي، نائب رئيس المدينة، محمد مغربي رئيس مجلس قروي المراشدة، وبمشاركة الجهات الأمنية والتنفيذية المعنية.

وأسفرت الحملة عن إزالة 12 حالة تعدٍ على أملاك الدولة وأراضي زراعية وحماية النيل  مساحة إجمالية بلغت 1584متر مربع  ، تمثلت في مبانٍ وأسوار أُقيمت بالمخالفة على أراضي أملاك الدولة بنطاق مدينة الوقف ومجلس قروى المراشدة.

في السياق نفسه أكد الحسيني صبري رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف أن أعمال الموجة 26 تأتي تنفيذا  لتوجيهات  الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا اليومية بالإزالة الفورية  لجميع أشكال التعديات دون استثناء، والتعامل بحزم مع أي محاولة جديدة للتعدي على أراضي الدولة، حفاظًا على الرقعة الزراعية ومنعًا لانتشار المخالفات.

وأوضح أن الحملات مستمرة بشكل دوري ومنظم، بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية، لضمان سرعة التنفيذ وعدم تمكين المخالفين من الاستفادة من التعديات.

 

اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بقنا

وشدد على أن الأجهزة التنفيذية لا تتهاون في تطبيق القانون، حيث يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، في إطار من الحسم والالتزام بتنفيذ قرارات الإزالة.

ويأتي تنفيذ هذه الحملة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أراضي الدولة ومقدراتها، وتأكيدًا على مضي الدولة قدمًا في فرض سيادة القانون واستعادة حق الشعب في أراضيه، دعمًا لمسيرة التنمية المستدامة.

وذلك بتكليف من الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف حملة إزالة موسعة بنطاق مدينة الوقف ومجلس قروي المراشدة، وذلك في إطار أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 26 للتصدي للتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

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