التحفظ على 10 آلاف قطعة كيك فاسدة في حملة تموينية على أسواق الفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود؛ لمواجهة جشع بعض التجار والتصدي لتداول السلع مجهولة المصدر أو المهربة أو منتهية الصلاحية، وشارك في الحملة كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك.

التحفظ علي كيك فاسد في حملة تموينية

وقال سامح شبل عبدالرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، إن الحملة تحفظت على 10 آلاف قطعة كيك منتهية الصلاحية، بحسب تاريخ الإنتاج المدون على العبوات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى جهات التحقيق لانخاذ مايلزم من إجراءات قانونية.

حملات مكثفة على الأسواق والمحال التجارية

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه شدد على الأجهزة الرقابية التابعة للمديرية والإدارات التموينية التابعة لها بتكثيف الحملات على الأسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، للسيطرة على ما يطرح من سلع للتداول.

إضافة إلى تكثيف الحملات على محلات الجزارة وأسواق الخضر والفاكهة للسيطرة على الأسعار.

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